Какая может быть дача без небольшого погреба? Ведь если вы весь сезон трудились на поле, то нужно обязательно побеспокоиться и о том, где же будут храниться все продукты во время холодов. Конечно, можно забрать их с собой в город, но все не заберешь, поэтому многим приходится строить погреб на своем дачном участке. Если вы не знаете, как должен проходить процесс такой постройки, тогда читайте данную статью. Вы также можете заказать железобетонные погреба от производителя в готовом виде на сайте http://pogrebveka.ru, с гарантией качества и квалицированными услугами монтажа погреба под ключ.

Для того, чтобы погреб не затопило, вам нужно выбрать место, где отсутствуют поверхностные слои воды. Ведь даже если их не будет осенью, это не значит, что они не смогут подойти к верхнему слою земли весной, во время наводнения. Поэтому вам нужно это хорошенько продумать.

Датчик от наводнения

Где поможет детектор наводнения?

Мониторинг погреба дома

Вы живете в особняке. Ежегодно сильные дожди поднимают уровень воды под землей. Ваш подвал всегда бывает затоплен. Поскольку вы уже используете камеру дома, вы просто добавите к камере датчик наводнения. Регулярно проверять погреб не нужно. Вы можете положиться на камеру — она ​​позвонит вам, отправит SMS, MMS или электронное письмо, и вы узнаете, что вода поднимается.

Удаленное наблюдение за своим коттеджем

Коттедж на выходные находится в долине с ручьем. Весной несколько раз случалось, что дно вашего коттеджа было затоплено. Вы не знали об этом неделю, пока не приехали в коттедж. И через неделю было много повреждений. Камера с датчиком затопления проинформирует вас о затоплении коттеджа. Со временем вы узнаете, что идет вода.

Теперь нужно выбрать размер вашего будущего погреба. Вполне достаточно площади 3х3 м. Отметив края, начинайте рыть на отмеченном участке яму глубиной до 1 м. По возможности можно сделать и глубже. Как только яма будет готова, возьмите глину и насыпьте ее на пол погреба, а потом хорошенько утрамбуйте. А чтобы стены не ссыпались, обейте их досками.

Теперь возьмите лаги. С одной сторону они должны касаться земли, а с другой (где будет вход) их надо поднять на высоту около 0. 6 м. Укрепив их, расшейте их рейками, а потом на рейки прибейте доски. Далее нужно насыпать землю на конструкцию и хорошенько ее утрамбовать. Потом установите дверь, сделайте внутри стеллажи, и ваш погреб готов.