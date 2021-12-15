Жилищный Кооператив — это выгодное приобретение недвижимости

Бест Вей: сделки купли-продажи жилья никогда не будут прежними

Всем нам хочется быть уверенными в том, что мы делаем и спокойно трудиться, а для этого важно соблюдать законодательство Российской Федерации, поэтому жилищный кооператив Бест Вей осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Гражданским Кодексом и Жилищным Кодексом Российской Федерации.

Если вы что-либо знаете об истории кооперативов и предполагаете, что тут нет места новым решениям, то приготовьтесь. От кооперативов прежнего формата в ЖК Бест Вей только основные принципы кооперации и правовая база. Нет больше бесконечных очередей за жильем. Жилищный кооператив пк бест вей — это не ветер, а настоящий ураган перемен в недвижимости, теперь у каждого есть шанс приобрести жилье с минимальной переплатой. Больше не нужно хвататься за сердце или голову, подписывая план погашения задолженности по ипотеке. У ЖК Бест Вей нет цели извлечь выгоду от приобретения жилья, добавленные кооперативом деньги нужно вернуть в течение 10 лет, но нет процентов. Представляете: совсем не нужно выплачивать кому-то еще одну стоимость аналогичной квартиры, вместо этого можно приобрести вторую для себя.

Жилищный кооператив Бест Вей — флагманское направление холдинга Life is Good, то самое место, которое дает чувство поддержки и дружественного плеча. Несмотря на общемировую ситуацию, локдауны и самоизоляцию, у людей все равно остается возможность для взаимной поддержки. Не беспокойтесь, поддержка происходит удалённо, практически бесконтактно. Офис кооператива находится в Санкт-Петербурге, а обходиться без многочисленного штата сотрудников позволяют четкие регламенты и инструкции для пайщиков. Каждый член кооператива имеет свой личный кабинет, навигация по нему проста и понятна. В личном кабинете можно найти все необходимые документы и инструкции, а оригиналы документов можно отправить почтой или курьером только после того, как будет установлено корректное заполнение всех необходимых бумаг. Вместо некоторых бумажных заявлений достаточно подтвердить действие СМС-кодом, личный кабинет пайщика постоянно совершенствуется и максимально упрощается — это настоящее проявление заботы к другим людям и уважительного отношения к ресурсам человека.