Зоомагазин и ветеринарная аптека Гомеовет

Особенности выбора и ухода за домашним питомцем.

Если вы терпеть не можете беспорядка, но питомца иметь все же хотите, то вам прекрасно подойдет песчанка, рыбка, маленькая птичка, которые будут прекрасно чувствовать себя в клетке или аквариуме.

Тогда никаких разрушений квартире не грозит. Если вы все же готовы к трудностям, и беспорядком вас не напугаешь, можете смело отправляться в магазин. При выборе малышка, обязательно посмотрите на условия, в которых он содержится. Убедитесь, что нет признаков заболевания, или плохого питания. Иначе вашим другом станет не щенок или котенок, а ветеринар.

Как же определить, какое существо подходит именно вам?

Первым критерием является ваше жилище. (Позволит ли вместительность держать крупное животное, или же наоборот небольшое). Подумайте о бюджете (солидный доход, или приходится экономить на всем). Так же вашего питомца необходимо будет периодически возить в клинику для животных на осмотр. Дополнительно рекомендуем посетить зоомагазин, он же и ветеринарная аптека Гомеовет https://gomeovet.ru. И, самое важное, чтобы животное соответствовало вашему образу и стилю жизни. Может вы домосед, а может, напротив, усидеть на месте не в силах.

Если раньше у вас никогда не было домашних животных, или с ними никогда не общался ваш ребенок, поиграйте немного с соседскими зверюшками, или просто пройдите аллергический тест. Ведь если ваше чадо начнет чихать уже после того, как вы принесете в дом пушистый комочек, будет очень трудно объяснить ребенку почему вы забираете его обратно. При наличии аллергии расстраиваться не стоит.

Существует множество других домашних любимцев, не покрытых шерстью. Рыбки, черепахи или маленькие зверьки смогут стать прекрасными друзьями детям.

Если у ребенка астма, обязательно проконсультируйтесь с врачом, по вопросу вредности для него шерсти. Ветеринарная клиника поможет и проконсультирует вас.

Задумайтесь, как часто вас не бывает дома. Если по долгу службы не избежать постоянных разъездов, то лучше повременить с покупкой животного. Оно будет полностью зависеть от вас, ему необходимо постоянное общение и уход. Какое бы существо вы ни выбрали, потребуется не мало времени и терпения, чтобы завоевать его доверие. Главное в этом деле — любовь.