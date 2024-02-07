Блинчики на пиве: рецепт очень вкусного блюда

Блинчики получаются нежніми и тают во рту. Их можно подавать с любой добавкой: сметаной, медом, вареньем, сгущенкой.

Для приготовления блинчиков используют не только молоко, опару, кефир или воду, но и пиво. Попробуйте приготовить это блюдо с упомянутым ингредиентом по рецепту из блога «Кулинарная книга».

Блинчики на пиве

Ингредиенты:

светлое пиво – 500 мл;

мука – 300 гр;

яйца – 4 шт;

яичные желтки – 2 шт;

растопленное сливочное масло – 60 гр;

сахар – 100 гр;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Все сухие ингредиенты – муку, сахар и соль – смешать в глубокой миске, затем добавить яйца, все хорошо перемешать, и ввести желтки, снова все перемешав.

Влить пиво, массу перемешать, добавить растопленное сливочное масло, замесить однородное тесто. Накрыть его пленкой на 30 минут и дать ему «отдохнуть».

Сковородку разогреть, смазать ее сливочным маслом. Наливать тесто на сковородку половником, разровняв его по всей поверхности. Каждый блинчик жарить 2-3 минуты, затем перевернуть и жарить еще минуту.

Подавать блинчики можно с медом, сгущенкой, сметаной.

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