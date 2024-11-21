Джейрахско-Ассинский заповедник — сердце Ингушетии

В последние годы Республика Ингушетия становится все более популярна для туристов и исследователей. Причиной тому – множество памятников средневековой архитектуры народа галгаев в горной части региона.

Самое большое сосредоточение памятников зодчества ингушей находится в Джейрахском районе, Таргимской котловине и в близлежащих горных районах, которые в настоящее время принадлежат Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному музею-заповеднику, основанному в 1988 году. Когда-то эти места были густо населены, но, после гонений большевиками в 1944 году, башни оказались заброшены и разрушены.

Территория музея довольно обширна и составляет около 65 гектаров. В нем находится более двух тысяч построек, признанных объектами культурного наследия региона. Список объектов, их примерное расположение на карте местности и краткие исторические справки можно увидеть в Национальной системе «Территория», это инновационная российская разработка, которую начали внедрять здесь с лета 2024 года.

Ежедневно ведется работа по выявлению и изучению различных строений на территории музея. Иногда распознать их бывает непросто, ведь некоторые постройки хорошо укрыты горными ландшафтами или разрушены до основания.

Одной из последних находок стали Наскальные постройки на склонах Столовой горы. Это небольшие строения пещерного типа, обычно они располагались высоко в горах и использовались для того, что бы укрываться от неприятеля в случае угрозы. Сейчас о них мало что известно, в них все еще работают ученые и археологи. Считается, что в мирное время чаще всего они служили загонами для скота и склады, позже абреки находили в них временное пристанище, в некоторых их них даже есть естественные источники воды.

С развитием внутреннего туризма в Ингушетии начали действовать и программы по сохранению объектов культурного наследия региона, направленные на сохранение и реставрацию башенных комплексов. Среди последних восстановленных строений можно отметить склеп возле поселения Меллер, один из крупнейших Солнечных могильников, дошедших до наших дней. От времени и погоды обрушилось скальное основание могильника, и появился огромный риск полного обрушения. Проект восстановления был разработан специалистами АСМ-Групп, а работы были завершены всего за полгода.

В числе крупных восстановленных объектов можно назвать башенные комплексы Ний, Гоуст и другие средневековые замки и отдельные башни. Дорогостоящие работы по восстановлению башен Ингушетии стали возможными в том числе и благодаря привлечению частных благотворительных организаций и меценатов.

История нашей страны многогранна, и до сих пор еще находятся уголки, в которых не ступала нога археологов.