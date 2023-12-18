Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Прекрасное блюдо / Фото shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка куриных крылышек в горчично-медовом маринаде ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 стакан белого риса;
– 2 стакана воды;
– соль по вкусу;
– масло по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте куриные крылышки 20 минут до готовности.
- Промойте рис в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
- Всыпьте крупу в кастрюлю и добавьте 2 стакана воды, посыпьте соли по вкусу. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь на минимум.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите рис на минимальном огне примерно 15 минут или пока он не впитает всю воду.
- После приготовления выключите огонь и оставьте рис в кастрюле еще на несколько минут.
- Подавайте куриные крылышки с рисом, сдобренным маслом.
Котлетки куриные с салатом
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Котлетки – это не только вкусно, но и выгодно / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка куриных котлет ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 200 грамм микса салата;
– 5 помидоров черри;
– 1 большой огурец;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– соль, черный перец, прованские травы по вкусу.
Приготовление:
- Выложите котлеты на горячую сковороду и обжарьте их 15 минут (примерно по 7 минут с каждой стороны) до золотой корочки.
- Помойте овощи. Помидоры нарежьте на ломтики, а огурец – на слайсы.
- Положите микс салата в тарелку и добавьте нарезанные огурцы, помидоры.
- В другой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и специи. Помешивайте, пока смесь не станет однородной.
- Залейте салат заправкой и осторожно перемешайте.
- Подавайте салат вместе с горячими котлетами.
Хот-дог с митболами
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Готовим вкусные хот-доги / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка куриных фрикаделек от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 200 грамм тертого сыра (например, чедер или моцарелла);
– 2 булочки для хот-догов;
– 1 стакан томатного соуса;
– зеленый лук по вкусу.
Приготовление:
- На разогретую сковороду влейте масло и обмажьте до готовности фрикадельки (примерно 15 минут).
- Разрежьте булочки для хот-догов на половины (надрез делайте не до конца).
- Положите несколько митболов внутрь каждой булочки. Полейте каждый хот-дог томатным соусом и посыпьте творогом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Разместите хот-доги на противень и выпекайте их примерно 5 минут или пока сыр растает и станет золотистым.
- Украсьте готовые хот-доги зеленым луком.
Приятного аппетита!