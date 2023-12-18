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Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

На чтение: 4 минуты
Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

После насыщенного дня так хочется отдыха и покоя. И, несомненно, последнее, что мы стремимся делать в это время, – проводить часы, стоя у плиты и готовя блюда.

НАША РЯБА

Можно ли упростить этот процесс, но вместе с тем порадовать себя и родных вкусным ужином? Спойлер: такое решение существует и оно точно сведет к минимуму все подготовительные процессы при приготовлении пищи, отмечает 24 Канал. И это ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

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Этот украинский бренд предлагает свежемаринованую курочку, а также колбаски, котлетки, фрикадельки, уже готовые к приготовлению. Так что все, что остается делать: открыть упаковку и начать воспроизводить рецепты. Всего 20 минут – и блюдо с ароматной курятиной соберет всех за столом.

При этом следует экспериментировать, ведь благодаря широкому ассортименту ТМ «Наша Ряба Аппетитная» можно приготовить сотни разнообразных блюд как украинской, так и зарубежной кухни. От курочки в различных маринадах до котлеток и митболов – каждый найдет любимый продукт.

А чтобы в этом убедиться, предлагаем 4 экспресс-рецепта, с которыми за 20 минут вкусное блюдо будет – ап, и готово!

Жареный картофель и колбаски «Барбекю» под соусом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Так аппетитно / Фото shutterstock

Ингредиенты :
– куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 4 средних картофелины;
– 3 столовые ложки масла
– соль, черный перец, паприка по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте куриные колбаски на горячей сковороде в течение 20 минут.
  2. Вымытый и очищенный картофель нарежьте на длинные полоски, похожие на палочки.
  3. Разогрейте сковороду или котелок с маслом на среднем огне. Высыпьте картофель и жарьте его в течение 10 – 15 минут, периодически перемешивая, пока он не станет золотистым и хрустящим.
  4. Снимите картофель с плиты, затем посыпьте солью, черным перцем и паприкой.
  5. Подавайте колбаски и картошку горячими с любимым соусом.

Крыльца в горчично-медовом маринаде с рисом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Прекрасное блюдо / Фото shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка куриных крылышек в горчично-медовом маринаде ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 стакан белого риса;
– 2 стакана воды;
– соль по вкусу;
– масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте куриные крылышки 20 минут до готовности.
  2. Промойте рис в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
  3. Всыпьте крупу в кастрюлю и добавьте 2 стакана воды, посыпьте соли по вкусу. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь на минимум.
  4. Накройте кастрюлю крышкой и варите рис на минимальном огне примерно 15 минут или пока он не впитает всю воду.
  5. После приготовления выключите огонь и оставьте рис в кастрюле еще на несколько минут.
  6. Подавайте куриные крылышки с рисом, сдобренным маслом.

Котлетки куриные с салатом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Котлетки – это не только вкусно, но и выгодно / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка куриных котлет ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 200 грамм микса салата;
– 5 помидоров черри;
– 1 большой огурец;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– соль, черный перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Выложите котлеты на горячую сковороду и обжарьте их 15 минут (примерно по 7 минут с каждой стороны) до золотой корочки.
  2. Помойте овощи. Помидоры нарежьте на ломтики, а огурец – на слайсы.
  3. Положите микс салата в тарелку и добавьте нарезанные огурцы, помидоры.
  4. В другой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и специи. Помешивайте, пока смесь не станет однородной.
  5. Залейте салат заправкой и осторожно перемешайте.
  6. Подавайте салат вместе с горячими котлетами.

Хот-дог с митболами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Готовим вкусные хот-доги / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка куриных фрикаделек от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 200 грамм тертого сыра (например, чедер или моцарелла);
– 2 булочки для хот-догов;
– 1 стакан томатного соуса;
– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

  1. На разогретую сковороду влейте масло и обмажьте до готовности фрикадельки (примерно 15 минут).
  2. Разрежьте булочки для хот-догов на половины (надрез делайте не до конца).
  3. Положите несколько митболов внутрь каждой булочки. Полейте каждый хот-дог томатным соусом и посыпьте творогом.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разместите хот-доги на противень и выпекайте их примерно 5 минут или пока сыр растает и станет золотистым.
  5. Украсьте готовые хот-доги зеленым луком.

Приятного аппетита!

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