Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

После насыщенного дня так хочется отдыха и покоя. И, несомненно, последнее, что мы стремимся делать в это время, – проводить часы, стоя у плиты и готовя блюда.

НАША РЯБА

Можно ли упростить этот процесс, но вместе с тем порадовать себя и родных вкусным ужином? Спойлер: такое решение существует и оно точно сведет к минимуму все подготовительные процессы при приготовлении пищи, отмечает 24 Канал. И это ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

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Этот украинский бренд предлагает свежемаринованую курочку, а также колбаски, котлетки, фрикадельки, уже готовые к приготовлению. Так что все, что остается делать: открыть упаковку и начать воспроизводить рецепты. Всего 20 минут – и блюдо с ароматной курятиной соберет всех за столом.

При этом следует экспериментировать, ведь благодаря широкому ассортименту ТМ «Наша Ряба Аппетитная» можно приготовить сотни разнообразных блюд как украинской, так и зарубежной кухни. От курочки в различных маринадах до котлеток и митболов – каждый найдет любимый продукт.

А чтобы в этом убедиться, предлагаем 4 экспресс-рецепта, с которыми за 20 минут вкусное блюдо будет – ап, и готово!

Жареный картофель и колбаски «Барбекю» под соусом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Так аппетитно / Фото shutterstock

Ингредиенты :

– куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 4 средних картофелины;

– 3 столовые ложки масла

– соль, черный перец, паприка по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте куриные колбаски на горячей сковороде в течение 20 минут. Вымытый и очищенный картофель нарежьте на длинные полоски, похожие на палочки. Разогрейте сковороду или котелок с маслом на среднем огне. Высыпьте картофель и жарьте его в течение 10 – 15 минут, периодически перемешивая, пока он не станет золотистым и хрустящим. Снимите картофель с плиты, затем посыпьте солью, черным перцем и паприкой. Подавайте колбаски и картошку горячими с любимым соусом.

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