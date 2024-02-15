ГлавнаяРецептыЕсли надоели оливье и шуба: салат с курицей и сыром Если надоели оливье и шуба: салат с курицей и сыром На чтение: 1 минута Копченая курица, огурец и сырок – отличное сочетание для вкусного салата. Такой рецепт попросит даже свекровь! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с копченой курицей и желтым сыром – очень быстрый рецепт. Всего несколько простых ингредиентов нужно для того, чтобы на вашем столе оказался салат, рецепт которого у вас попросят еще не один раз. К теме Совершенный вкус без лишних усилий: рецепт салата для неотложных ситуаций Рецепт салата с курицей и сыром Время: 25 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 1 огурец; – 150 грамм копченое филе; – 150 грамм сыра Эдам или любого другого; – 180 миллилитров натурального йогурта; – 20 грамм жареного лука; – 10 грамм чеснока. Приготовление: Сыр нарежьте на квадратики или натрите на крупной терке. Поместите в миску. С курицы снимите кожу, а затем нарежьте ее кубиками или тонкими брусочками. Добавьте к сыру. Помойте и очистите огурец от кожуры, вырежьте часть с семенами, а остальное нарежьте кубиками. Добавьте в салат и перемешайте. Натуральный йогурт вылейте миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Затем добавьте специи (соль, перец, прованские травы) и лук. Все перемешайте и полейте соусом. Идеальный выбор: какое мясо выбрать для стейка. Поделитесь с друзьями