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Если в холодильнике залежались яблоки: готовим легкое лакомство к чаю

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Если в холодильнике залежались яблоки: готовим легкое лакомство к чаю

Яблоки – это настоящая находка, когда речь идет о выпечке. Немножечко кулинарной магии, и наслаждение от чаепития будет совсем на другом уровне.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблочные кексы – это всегда хорошее решение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю. Готовить их несложно, поэтому уверенно можете привлекать к процессу и детей, ведь это так весело!

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Яблочные кексы

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 мелко нарезанные яблоки;
– 2 стакана муки (просеянной);
– чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 100 грамм растопленного сливочного масла;
– 3/4 стакана сахара;
– 2 яйца;
– полстакана молока;
– чайная ложка ванилина.

Приготовление:

  1. Духовку прогреваем до 190 градусов.
  2. В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль.
  3. Отдельно взбиваем масло с сахаром до образования воздушной массы.
  4. Добавляем яйца, продолжая взбивать тесто.
  5. Добавляем молоко и ванилин к маслу.
  6. Постепенно соединяем сухие и влажные ингредиенты до однородной консистенции.
  7. Добавляем яблоки и еще раз хорошо перемешиваем.
  8. Раскладываем тесто в силиконовые формочки для кексов, заполняя их на 3/4.
  9. Выпекаем кексы 15 – 17 минут, готовность проверяем зубочисткой.
  10. Подаем охлажденными.

Приятного аппетита!

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