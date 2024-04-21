ГлавнаяРецептыЕсли в холодильнике залежались яблоки: готовим легкое лакомство к чаю Если в холодильнике залежались яблоки: готовим легкое лакомство к чаю На чтение: 1 минута Яблоки – это настоящая находка, когда речь идет о выпечке. Немножечко кулинарной магии, и наслаждение от чаепития будет совсем на другом уровне. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яблочные кексы – это всегда хорошее решение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю. Готовить их несложно, поэтому уверенно можете привлекать к процессу и детей, ведь это так весело! Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Яблочные кексы Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 мелко нарезанные яблоки; – 2 стакана муки (просеянной); – чайная ложка разрыхлителя; – 1/2 чайной ложки соды; – 1/4 чайной ложки соли; – 100 грамм растопленного сливочного масла; – 3/4 стакана сахара; – 2 яйца; – полстакана молока; – чайная ложка ванилина. Приготовление: Духовку прогреваем до 190 градусов. В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль. Отдельно взбиваем масло с сахаром до образования воздушной массы. Добавляем яйца, продолжая взбивать тесто. Добавляем молоко и ванилин к маслу. Постепенно соединяем сухие и влажные ингредиенты до однородной консистенции. Добавляем яблоки и еще раз хорошо перемешиваем. Раскладываем тесто в силиконовые формочки для кексов, заполняя их на 3/4. Выпекаем кексы 15 – 17 минут, готовность проверяем зубочисткой. Подаем охлажденными. Приятного аппетита! Это очень вкусно: хачапури за 15 минут по рецепту Эктора. Поделитесь с друзьями