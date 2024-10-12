Во время отпуска и путешествий меньше всего хочется следить за расходом бюджета, оставшейся суммой и прочими финансовыми вопросами. Разумеется, что многие люди выходят за рамки денежного лимита. Где быстро взять деньги в путешествии – оформить кредит онлайн или кредитную карту со льготным периодом.

Кредит от МФО

Клиенты микрофинансовых организаций могут получить деньги в путешествии в любое время суток. Оформление кредитного договора и получение средств происходит в режиме онлайн. То есть, вы можете получить займ из любой точки, где есть подключение к интернету. Обычно МФО выдают кредиты на небольшие суммы до 50 000 гривен и на срок до 30 дней на банковскую карту.

Чтобы получить кредит онлайн в путешествии:

Ознакомьтесь с предложениями украинских МФО на этой странице и выберите одну из них. Перейдите на сайт компании. Выберите сумму и срок погашения. Авторизуйтесь с помощью мобильного телефона. Заполните анкету и пройдите верификацию. Отправьте заявку. Дождитесь решения по кредиту и ознакомьтесь с договором. Подпишите кредитный договор и получите деньги на карту.

Преимущества кредитов в микрофинансовых компаниях:

Время от регистрации до получения денег – всего 15 минут.

Для оформления нужен только паспорт, ИНН, активный номер телефона, email и банковская карта.

МФО выдают займы с плохой кредитной историей.

Сервисы микрокредитования рассматривают заявки от студентов, пенсионеров, женщин в декрете, временно безработных, клиентов с неофициальным трудоустройством.

Есть возможность получить займ на карту под 0%.

Недостатки:

Высокая процентная ставка, которая может достигать 1.5% ежедневно.

Короткий срок возврата микрозайма – до 30 дней.

Небольшая сумма, особенно при первом оформлении.

Кредитная карта

Клиенты могут оформить карту практически любого банка Украины в режиме онлайн. Подать заявку можно 24/7, но рассматривать ее могут в рабочее время. Для использования кредитки в путешествии вам не нужно получать пластик. Вы можете использовать цифровые карты с помощью мобильного приложения и NFC. Кредитный лимит на карте составляет до 200 000 грн. Для беспроцентного погашения у клиента есть до 2 месяцев.

Для оформления кредитной карты, выполните такие шаги:

Перейдите на сайт https://finprom.net/ и выберите подходящий вариант кредитной карты . Нажмите Оформить карту. Укажите и подтвердите номер телефона. Пройдите идентификацию и заполните анкету. Отправьте заявку на рассмотрение.

В случае положительного решения вам нужно будет подписать договор. После этого вы сразу получите деньги в путешествии. Для использования кредитки не нужно посещать офис банка и ждать изготовления пластиковой карты. Кредитный лимит будет доступен в мобильном приложении банка.

Преимущества:

Возможность оформления онлайн.

Сумма кредитования до 200 000 гривен.

Льготный беспроцентный период до 62 дней.

Наличие дополнительных бонусов: кэшбэка, снятия без процентов, 0% за оплату в магазинах, кафе и других заведениях.

Погашение несколькими платежами в течение 1-2 лет.

Недостатки:

Кредитку можно оформить только людям с хорошей кредитной историей и официальным трудоустройством.

Банк может рассматривать заявки в рабочее время.

Выводы

Чтобы срочно взять деньги в путешествии, вам доступны микрофинансовые организации и банки. Условия кредитных карт выгоднее чем в МФО, но их оформляют далеко не каждому клиенту. Поэтому, если вам нужна небольшая сумма срочно, обратитесь в микрофинансовую компанию. Если требуется более серьезная сумма, рекомендуем ознакомиться с предложениями украинских банков.