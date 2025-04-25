Географія та історія чаю

Від географічного розташування тієї чи іншої плантації залежить смакоароматичний профіль вирощеного на ній чаю. Висота над рівнем моря, грунти та вологість повітря — це далеко не всі чинники, що впливають на характер напою.

Розуміння чайної географії допоможе краще орієнтуватися у смаках і знайти «свій» улюблений регіон. А щоби подорожування світом були ще зручнішими, варто придбати надійні дорожні чайники.

Регіони вирощування

Чай як напій зародився в Китаї, у передгір’ях Юннаня, і звідти поширився всім світом. Нині приблизно 30 країн виробляють чай, а продуктами найвищої якості відомі Китай, Індія, Цейлон (Шрі-Ланка), Японія і Тайвань.

Китай

Китай — світовий лідер як з виробництва, так і зі споживання чаю. Країна особливо відома своїми зеленими сортами. Китайський чай дорожчий за напій з будь-якої іншої країни, тому що в самому Китаї вживають дуже велику кількість елітних сортів. Таких, які навіть на зовнішньому ринку не купують через високу ціну.

Індія

В Індії росте чайна сировина, яка добре розкривається під час ферментації. Там виробляють відмінний чорний чай, а зелений для такої якості задорогий.

За виробництва 1 300 тис. тонн на рік Індія вважається другим експортером чаю у світі. Елітних сортів у країні виробляється дуже мало, і весь об’єм йде на експорт.

Шрі-Ланка (острів Цейлон)

Виробництво чаю на Шрі-Ланці сягає 350 тис. тонн на рік. Елітних сортів роблять дуже мало через особливості виробництва: збирання переважно машинне, бруньки окремо не відбирають.

Японія

Ця країна виробляє 90 тис. тонн чаю на рік, до того ж експортує лише 10%. Спеціалізується на кількох видах зеленого чаю, який має специфічні, дуже характерні регіональні особливості смаку. Зазвичай японський чай дуже дорогий.

Тайвань

Острів відомий особливими високогірними улунами, дуже повнотілими й багатими на смак. Тайванські чаї дорогі, що значною мірою пояснюється такими чинниками:

обмеженість урожаю; складнощі збирання в горах; дорога ручна праця; високий попит.

Загалом у Тайвані виробляють 14 тис. тонн чаю на рік, 80% яких припадає на експорт.

Особливості чайного виробництва

Чому найкращий чай саме в цих регіонах? Саме там є сукупність чинників, які необхідні для якісного виробництва напою.

Температура

У період збору, тобто з весни до початку осені, необхідна дуже висока температура повітря — не нижче середньодобових 20°С. Крім того, для більшості сортів бажані великі добові перепади температур, тобто спекотний день і холодна ніч.

Саме в таких умовах рослина має докласти зусиль, щоб вижити, через що вона не так інтенсивно росте, зате вміст різних речовин у гілках і листі стає вищим.

Світло

Для вирощування чаю важливо, щоб сонця було вдосталь. До того ж краще, щоб світло було розсіяним, а не прямим. Тому, наприклад, під час вирощування деяких рівнинних сортів плантації затіняють високими акаціями й дубами. У високогірних районах цю функцію виконують часті тумани, які також дають повітрю необхідну вологість.

Ґрунт

Грунт має бути добре дренованим, без застою води. У горах простіше: після дощу вода просто сходить схилом.

Також важлива ступінь насиченості грунту мінералами. Чайні кущі добре ростуть на середньосуглинистих грунтах з високим вмістом заліза.