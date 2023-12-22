ГлавнаяРецепты«Глаза царицы»: рецепт десерта, который точно стоит попробовать на праздники «Глаза царицы»: рецепт десерта, который точно стоит попробовать на праздники На чтение: 2 минуты Десерты – непременный атрибут любого торжества. Если выбрать удачный рецепт – ваш стол будет просто непревзойденным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Торт «Глаза царицы» особенно красиво смотрится на праздничном столе. Придется приложить немного усилий, но поверьте – результат того точно стоит. Гармония бисквита, заварного крема, желе и шоколадной глазури способны поразить каждого. Читайте также Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особенный рецепт мегахрустного блюда Рецепт торта «Глаза царицы» Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: белое тесто: – 6 яичных белков; – 1,5 стакана сахара; – 1 стакан картофельной муки; – 1 столовая ложка уксуса; – 1/3 стакана масла; темное тесто: – 6 желтков; – 2 яйца; – 6 столовых ложек сахара; – 4 столовые ложки пшеничной муки; – 1 столовая ложка разрыхлителя; – 2 столовые ложки какао; – 1/3 стакана масла; заварной крем: – 2 стакана молока крем-пудинг без сахара; – 2 столовые ложки сахара; – 1 ванильный сахар; – 1 кусок мягкого сливочного масла дополнительно; желе: – 2 желе любимого вкуса; – 2 столовые ложки сахара; – пачка круглых бисквитных лепешек; – 1 чайная ложка кофе; – 0,5 стакана кипятка; – 1 чайная ложка сахара; – 1 шоколадная глазурь; – 3 столовые ложки измельченных орехов. Приготовление: Готовим белое тесто. Взбиваем пену в крепкую пену, добавляем остальные ингредиенты и аккуратно перемешиваем. Готовим темное тесто. Желтки сбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем мука, смешанная с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты нужно смешать. Смазываем противень маслом и застилаем бумагой для выпечки. На противень поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешиваем вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Бисквит даем остыть. Беремся за крем. Варим в 2 стаканах молока, добавляем сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу следует охладить. Затем смешайте пудинг с мягким маслом. Кофе завариваем в кипятке, добавляем сахар, перемешиваем и даем остыть. Готовим желе. Корж разрезаем на две части. Один бисквитный корж нужно намазать половиной крема. Затем на бисквитные лепешки выложить крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выкладываем застывшее желе. Остальный крем вылить на желе. Накрываем торт другим коржом. В завершение покрываем торт глазурью и посыпаем орехами. Ставим в холодильник, чтобы лепешки хорошо пропитались. Поделитесь с друзьями