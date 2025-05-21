Как правильно дарить коньяк

Даже самый изысканный и дорогой презент произведет впечатление, только если его правильно преподнести. Это утверждение в полной мере относится и к коньякам. Кому, когда, как и с чем дарить? Если вы ищете ответы на эти вопросы – наш гайд для вас.



Статус, повод, выдержка

Самые молодые коньяки, выдержкой около 2-3 лет, с маркировкой VS или 3 звезды, уместно преподносить друзьям, коллегам, родственникам. Повод может быть любой – от благодарности за услугу до дня рождения или Нового года. В этом случае главное – красивая этикетка и подарочная упаковка. Хороший пример – оригинальный и относительно недорогой французский коньяк Хеннесси VS в черной коробке с золотым тиснением.

Юбилей или свадьба – более солидный повод. Он заслуживает коньяка выдержкой более 5 лет с маркировкой VSOP либо 4-5 звезд. Бутылка оригинальной формы, стильная, нарядная, но при этом не кричащая упаковка сыграют в плюс.

Премиальные пятизвездочные коньяки категории XO и выше дарят руководителям, деловым партнерам, другим важным людям. Упаковка в этом случае обязательна – преподносить «голую» бутылку недопустимо. Лучше, если она будет кожаной или деревянной, в виде коробки или тубы – это добавит подарку статусности.

Уместные компаньоны

Коньяк как подарок вполне самодостаточен. Однако если есть желание дополнить его чем-то еще, обратите внимание на:

Бокалы-снифтеры из стекла или хрусталя. Дарить нужно комплект из 2 или 4 единиц. Элитный горький или темный шоколад, например, швейцарский или бельгийский. Сырные корзинки с пармезаном, бри, рокфором, камамбером. Фруктовые композиции, если дарите молодой коньяк. Оригинальные сладости: инжир в шоколаде, трюфели, конфитюр, сухое варенье. Сигары, если одариваемый положительно относится к ним. Камни для охлаждения напитков – для тех, кто не любит разбавлять крепкий алкоголь льдом.

Можно заказать индивидуальную гравировку на бутылке или особенную упаковку ручной работы – это добавит подарку значимости. Или дополнить алкоголь мужскими аксессуарами – запонками, зажигалкой, премиальным письменным прибором.

Что еще учесть

Выбирая подарок малознакомому человеку, поинтересуйтесь, как он относится к алкоголю в принципе. Если отношение резко негативное, крепкий напиток – не лучшее решение, подумайте над альтернативой. Идеи для оригинальных подарков на любой вкус можно почерпнуть из каталога MAUDAU – украинского онлайн-маркета полезных штук.

Если выбор пал именно на алкоголь, не стоит выбирать бюджетные разновидности с яркими кричащими этикетками – они выглядят слишком дешевыми. Также не стоит дарить коньяк в магазинном пакете – это создает впечатление формальности и невнимания.

Придерживайтесь этих простых рекомендаций – и ваш подарок произведет позитивное впечатление.