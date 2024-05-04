Как приготовить дрожжи, если дома их нет: хозяйкам на заметку

Иногда случается так, что необходимо сделать тесто, однако дрожжей под рукой для этого нет.

Расстраиваться по данному поводу не стоит, так как существует способ самостоятельно сделать дрожжи.

Повар, пекарь четвертого разряда, эксперт в области кулинарии Юлия Архипова рассказала о том, как именно можно приготовить дрожжи.

По словам специалиста, вам необходимо будет вооружиться простыми ингредиентами.

Возьмите на заметку

Для начала стоит 1 стакан муки развести 1 стаканом теплой воды, после чего оставить смесь на 5-6 часов.

По прошествии указанного времени понадобится добавить в заготовку 1 стакан теплого пива и 1 столовую ложку сахарного песка. Ингредиенты нужно тщательно перемешать между собой.

Далее смесь понадобится переместить в теплое место на два часа и образовавшуюся массу впоследствии добавить в тесто.

Как утверждает Юлия Архипова, такой трюк обеспечит вам пышное и воздушное тесто.

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