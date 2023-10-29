Квашеная капуста в банках. Самый лучший рецепт: 3 дня и готова

О полезных свойствах квашеной капусты говорят многие врачи. Дело в том, что данный продукт помогает вылечить анемию и другие заболевания, связанные как с пищеварительной, так и с кровеносной системой.

Квашеная капуста предотвращает выработку вредных микроорганизмов в кишечнике. Она ускоряет усвоение пищи в желудке, быстро выводит токсины, делает кожу чище.

Также квашеная капуста показана для лечения сосудов. Она справляется с холестерином в крови.

По этим причинам нужно включать капусту в свой рацион питания. Приступим к квашению капусты, сделаем это за 3 дня.

Ингредиенты для квашеной капусты (банка 3 литра):

Капуста — 2,5 кг;

Морковь — 2 шт.;

Соль — 2 ст.л.;

Сахар — ст.л.;

Вода — литр;

Лавровый лист — 3 шт.;

Перец душистый — 8 шт.

Приготовление квашеной капусты:

Удаляем у капусты кочерыжку и верхние листья, шинкуем тонкой соломкой. Очищенную морковь натираем на крупной терке, смешиваем с капустой.

Выкладываем капусту и морковь в банку на ⅓ часть. На капустный слой кладем лавровый лист, душистый перец. Аналогично прокладываем остальные слои капусты.

В кипяток высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения песчинок. После остужения кипятка, выливаем его в капусту.

В течение 3-4 дней протыкаем пару раз в сутки капусту, для того, чтобы выпустить газ.

После квашения капусты, убираем ее в холодильник. В результате мы имеем быструю квашеную капусту.