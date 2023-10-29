Квашеная капуста в банках. Самый лучший рецепт: 3 дня и готова

О полезных свойствах квашеной капусты говорят многие врачи. Дело в том, что данный продукт помогает вылечить анемию и другие заболевания, связанные как с пищеварительной, так и с кровеносной системой.
Квашеная капуста предотвращает выработку вредных микроорганизмов в кишечнике. Она ускоряет усвоение пищи в желудке, быстро выводит токсины, делает кожу чище.
Также квашеная капуста показана для лечения сосудов. Она справляется с холестерином в крови.
По этим причинам нужно включать капусту в свой рацион питания. Приступим к квашению капусты, сделаем это за 3 дня.
Ингредиенты для квашеной капусты (банка 3 литра):
- Капуста — 2,5 кг;
- Морковь — 2 шт.;
- Соль — 2 ст.л.;
- Сахар — ст.л.;
- Вода — литр;
- Лавровый лист — 3 шт.;
- Перец душистый — 8 шт.
Приготовление квашеной капусты:
Удаляем у капусты кочерыжку и верхние листья, шинкуем тонкой соломкой. Очищенную морковь натираем на крупной терке, смешиваем с капустой.
Выкладываем капусту и морковь в банку на ⅓ часть. На капустный слой кладем лавровый лист, душистый перец. Аналогично прокладываем остальные слои капусты.
В кипяток высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения песчинок. После остужения кипятка, выливаем его в капусту.
В течение 3-4 дней протыкаем пару раз в сутки капусту, для того, чтобы выпустить газ.
После квашения капусты, убираем ее в холодильник. В результате мы имеем быструю квашеную капусту.