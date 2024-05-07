Описание приготовления:
Изначально для приготовления блюла Лабскаус брали солонину, но со временем заменили ее на тушенку из говядины или просто хорошо сваренной говядиной. Свеклу можно порезать кружочками, мелким кубиком или смешать ее с картофелем. Картофель отваривается без добавления соли, так как тушенка тушится с добавлением рассола, где соли вполне достаточно.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Тушенка Блюдо: Горячие блюда География кухни: Немецкая / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Тушенка 150 Грамм (из говядины)
- Лук репчатый 50 Грамм
- Рассол из огурцов 50 Миллилитров
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Яйцо 3 Штуки
- Огурец маринованный 100 Грамм
- Селедка 150 Грамм (маринованная, филе)
- Свекла отварная 150 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
124 ккал
Калорийность
6 г
Белки
7 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лабскаус»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блюда Лабскаус.
Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в растительном масле в течение 5-7 минут на среднем огне, перемешивая.
Говяжью тушенку порежьте на кусочки и выложите к луку, обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.
Влейте огуречный рассол и тушите еще 5 минут.
Картофель почистите, вымойте и отварите в простой воде до готовности. Слейте отвар с картошки полностью.
Выложите в кастрюлю с картошкой тушенку и немного разомните, но не до состояния пюре.
В тарелку выложите маринованную селедку, отварную свеклу кольцами и маринованные огурчики.
Сковороду смажьте растительным маслом, разогрейте и разбейте яйцо. Посолите и поджарьте глазунью.
На тарелку с огурцами, свеклой и селедкой выложите картофельное пюре. Поверх картофеля выложите глазунью и сразу подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!