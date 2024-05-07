Описание приготовления:

Изначально для приготовления блюла Лабскаус брали солонину, но со временем заменили ее на тушенку из говядины или просто хорошо сваренной говядиной. Свеклу можно порезать кружочками, мелким кубиком или смешать ее с картофелем. Картофель отваривается без добавления соли, так как тушенка тушится с добавлением рассола, где соли вполне достаточно.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Тушенка Блюдо: Горячие блюда География кухни: Немецкая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Тушенка 150 Грамм (из говядины)

Лук репчатый 50 Грамм

Рассол из огурцов 50 Миллилитров

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Яйцо 3 Штуки

Огурец маринованный 100 Грамм

Селедка 150 Грамм (маринованная, филе)

Свекла отварная 150 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

124 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лабскаус»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блюда Лабскаус.

Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в растительном масле в течение 5-7 минут на среднем огне, перемешивая.

Говяжью тушенку порежьте на кусочки и выложите к луку, обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.

Влейте огуречный рассол и тушите еще 5 минут.

Картофель почистите, вымойте и отварите в простой воде до готовности. Слейте отвар с картошки полностью.

Выложите в кастрюлю с картошкой тушенку и немного разомните, но не до состояния пюре.

В тарелку выложите маринованную селедку, отварную свеклу кольцами и маринованные огурчики.

Сковороду смажьте растительным маслом, разогрейте и разбейте яйцо. Посолите и поджарьте глазунью.

На тарелку с огурцами, свеклой и селедкой выложите картофельное пюре. Поверх картофеля выложите глазунью и сразу подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!