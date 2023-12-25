Научила всех своих друзей готовить такой ужин. Самые сочные и вкусные котлеты

Котлеты стали важной частью рациона современного человека. Трудно представить, что когда-то люди не умели готовить котлеты и вовсе не знали о существовании этого блюда. На самом деле, котлеты появились раньше фарша. Изначально котлеты готовили во Франции из ребрышек. Обязательным атрибутом французских котлет является косточка у ребрышек, за которую ели мясо.

Но, данный рецепт котлет был переосмыслен в Российской Империи. Там котлеты порубили и сделали из них сплющенный шарик. Позднее эти котлеты попробовали иностранцы и начали готовить на своих Родинах.

Сейчас котлеты не являются чем-то удивительным. Они вошли в обиход любого человека. Приготовим простые котлеты, которые станут отличным дополнением к ужину.

Ингредиенты для котлет:

Мясной фарш — кг;

Соль — ч.л.;

Чёрный перец — щепотка;

Кориандр;

Чеснок — 4 зубчика;

Крахмал — ст.л.;

Молоко — 50 мл;

Лук — шт.;

Сахар — ч.л.;

Уксус — ч.л.;

Томатный соус;

Укроп;

Кинза.

Приготовление котлет:

В фарш всыпаем ½ ложки соли, черный перец, кориандр по вкусу. Пропускаем в смесь 3 зубчика чеснока через пресс, высыпаем крахмал и тщательно перемешиваем руками.

Перекладываем фарш в целлофановый пакет, отбиваем и убираем в холодильник на полчаса. Далее формируем небольшие колбаски из фарша.

В сковороде на растительном масле обжариваем колбаски до румяной корочки с обеих сторон. В это время готовим соус — шинкуем укроп и кинзу, кладем в томатный соус.

Пропускаем через пресс в соус зубчик чеснока, перемешиваем соус. Отдельно нарезаем четверть кольцами лук, кладем в миску.

Выливаем в миску воду, добавляем соль и сахар, уксус.

Оставляем лук мариноваться на 10 минут, а затем сливаем маринад. Украшаем луком котлеты.

Можно в качестве гарнира к котлетам сварить картофель. Так вы получите полноценный вкусный ужин из гарнира, котлет и соуса