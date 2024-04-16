Не липнет, не трескается и не осыпается: глазурь для пасхи, которая выглядит торжественно

Помните, что глазурь быстро застывает, поэтому лучше делать все быстро. Украшать посыпками и фигурками тоже нужно сразу, пока глазурь не стала плотной.

Приближается Пасха, а хозяйки ищут рецепты идеальных куличей и глазури, чтобы поразить родных и друзей. Поэтому и мы вместе с сайтом «1 минута» представляем рецепт глазури, которая не трескается и не осыпается даже через несколько дней, а кулич остается внутри мягким и нежным.

Ингредиенты:

желатин — 1 ч. л. с горкой + 2 ст. л. воды;

сахар — 180 г + вода 4 ст. л;

сок лимона — 1 ч. л. (в общем предлагаем по вкусу, можно не добавлять).

Растворите 1 ч. л. желатина в 2 ст. л. воды. Подождите, пока он набухнет. В небольшой кастрюле соедините сахар и воду. Разогревайте на слабом огне, помешивая, до полного растворения сахара. Важно, чтобы смесь не закипела и не потемнела. Нужно лишь растворить и немного прогреть сахар.

После того, как сахар растворился, добавьте набухший желатин. Взбивайте миксером на средней скорости до образования пышной белой массы. Если вы хотите, добавьте лимонный сок по вкусу. Он придаст глазури особый вкус и легкость, улучшит цвет и уберет приторную сладость, сделав вкус глазури немного с кислинкой. Продолжайте взбивать до загустения.

Готовой глазурью быстро покрывайте куличи. Помните, что она быстро застывает, поэтому лучше делать все быстро. Украшать посыпками и фигурками тоже нужно сразу, пока глазурь не стала плотной. После покрытия куличей глазурью оставьте их на несколько часов или даже на ночь, чтобы глазурь стала устойчивой и добавила еще больше вкуса вашим праздничным куличам.

Читайте также:

Пасха 2024: рецепт шоколадного кулича с начинкой

Классический кулич по рецепту Дюкана: без муки, масла и сахара (видео)

Пасха 2023. Рецепт вкусной творожной пасхи без дрожжей