Нежнейшее лакомство прямиком из Неаполя: рецепт лимонного пирога Баббайола

Этот пирог, или торт с нежным кремом, уже много лет готовят в одной неаполитанской кондитерской.
Пирог «Баббайола» — фирменное блюдо кондитерской в Посиллипо (район Неаполя). Согласно городской легенде, это лакомство первой начала готовить хозяйка кафе, синьора Роза.
Этот нежный лимонный пирог теперь известен по всему городу, а то и по всей Италии. Его отличает нежное песочное тесто и вкуснейшая начинка из рикотты. Рецептом поделились на сайте Misya.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 28 см.
Пирог Баббайола
Ингредиенты:
Для теста:
- 420 г муки;
- 150 г сливочного масла;
- 150 г сахара;
- 3 яйца;
- тертая цедра одного лимона;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции;
Для лимонного крема:
- 350 г молока;
- 50 г свежих сливок;
- 30 г кукурузного или картофельного крахмала;
- 2 желтка;
- 1 яйцо;
- 30 г лимонного сока + тертая цедра;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции;
- 1 щепотка соли;
- 150 г сахара;
- 20 г сливочного масла;
Для второго крема:
- 200 г рикотты;
- 80 г сахара;
- 1 яйцо;
- сахарная пудра для украшения.
Приготовьте песочное тесто: перемешайте масло и муку, затем добавьте сахар и яйца. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут. Тем временем приготовьте лимонный крем: взбейте яйца (2 желтка и целое яйцо) с сахаром и солью, затем добавьте крахмал.
Нагрейте в кастрюле сливки и молоко с цедрой лимона и ванилью, затем соедините оба компонента, переложите все в кастрюлю и варите до получения густого крема.
Снимите цедру лимона, добавьте сливочное масло, чтобы оно растаяло в горячих сливках, затем добавьте лимонный сок, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.
Возьмите тесто обратно и раскатайте его в довольно тонкий лист, затем положите в форму и обрежьте лишнее по краям.
Взбейте рикотту с сахаром.
Также добавьте яйцо в рикотту, затем добавьте крем из рикотты к лимонному крему.
Вылейте крем на тесто, из остатков сделайте полоски теста и скатайте их в руках, чтобы получились нитки, а затем используйте их для создания классического декоративного узора на поверхности пирога.
Смажьте слегка тесто взбитым яйцом и готовьте 35–40 минут при температуре 180°C в предварительно разогретой духовке, затем выньте из духовки и дайте полностью остыть.
Торт «Баббайола» готов, украсьте его небольшим количеством сахарной пудры и подавайте.
Также вы можете приготовить вкуснейший бабушкин торт.