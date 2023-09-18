Нереально вкусный торт «Кучерявый мальчик». Рецепт за 30 минут без миксера.

Приготовление тортов для некоторых людей кажется невероятно сложным занятием. Часто аргумент о том, что хороший торт может приготовить только кондитер является ключевым препятствием для начинающих кулинаров. Однако, стоит заметить, что многие знаменитые торты готовили зачастую не профессионалы. Путем проб и ошибок получаются великие рецепты.

Тем более сейчас есть большое количество разных рецептов тортов для начинающих. Например, рецепт десерта “Кучерявый мальчик”.

Ингредиенты коржа для торта “Кучерявый мальчик”:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 150 г;

Сметана — 200 г;

Сода — 1/2 ч.л.;

Соль — 1/4 ч.л.;

Мука — 160 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Какао — 30 г.

Ингредиенты для крема:

Сметана 20% — 600 г;

Сахар — 80 г;

Ванильный сахар — 10 г.

Ингредиенты для глазури:

Сметана — 2 ст.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Какао — 2 ч.л.;

Сливочное масло — 15 г.

Приготовление торта “Кучерявый мальчик”:

Для приготовления коржа в миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком до растворения песчинок.

Выкладываем в яичную смесь сметану и соду, смешиваем.

В яичную массу просеиваем 130 грамм муки. Делим тесто на две равные части, выливаем половину в другую миску. В одну из частей теста высыпаем ванильный сахар и остатки муки, смешиваем.

Во вторую часть теста просеиваем какао, смешиваем.

В формы для выпечки выкладываем пергамент — должно быть 2 формы для двух видов теста.

Смазываем дно и бортики форм растительным маслом. Рекомендуем также вместо форм использовать противни.

Выливаем тесто в формы, слегка прокручиваем, чтобы избежать неровностей и пузырьков.

Выпекаем коржи в духовке при 180 градусах 15-20 минут.

В это время готовим крем — смешиваем в сметане классический и ванильный сахара до растворения.

Ожидаем, когда коржи слегка остынут, а затем разрезаем их поперек — получаем 4 тонких коржа.

Два коржа — шоколадный и ванильный режем на небольшие кубики.

На оставшиеся коржи, а точнее на один из них выкладываем половину крема. Распределяем крем ровным слоем по поверхности.

На сметанный слой выкладываем второй целый корж, покрываем его тоже кремом.

Кубики коржей пропитываем остатками крема, кладем аккуратно на поверхность основы из целых коржей.

Для приготовления глазури в сотейник выкладываем сметану, высыпаем сахар и какао. На среднем огне варим смесь до потемнения. Кладем в смесь сливочное масло, растапливаем его.

Выливаем глазурь в кондитерский мешок, делаем на торте красивый шоколадный узор.

Остается накрыть торт крышкой и отправить в холодильник на пару часов для пропитки.

Получается пропитанный необычный, при этом простой десерт.