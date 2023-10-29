Нежный и воздушный салат «Белая Королева». Все гости были в восторге

Пекинская капуста — это одна из самых популярных разновидностей капусты. Всего в мире известно 35 видов капусты. Большинство в магазинах не продается. Например, недавно лишь стала появляться на прилавках маленькая брюссельская капуста. Кроме того, существует морская капуста, которая богата йодом.

Все виды капусты появились из одного древнего растения. Постепенно человек выводил капусту из разных частей этого растения.

Сейчас капуста важный овощ для правильного рациона. Расскажем, как сделать салат с пекинской капустой.

Ингредиенты для салата “Белая Королева”:

вареное куриное филе — шт.;

картофель отварной — 2 шт.;

пекинская капуста — ½ шт.;

яичные белки — 6 шт.;

адыгейский сыр — 200 г;

соль — ½ ч. л.;

майонез.

Приготовление салата “Белая Королева”:

Очищенный отварной картофель натираем на крупных резцах терки. Аналогично измельчаем на терке Адыгейский сыр. Вареное куриное филе делим на небольшие волокна.

Шинкуем мелко пекинскую капусту. В салатник первым слоем выкладываем картофельную массу. Каждый слой обрабатываем сеточкой из майонеза.

На слой из картофеля кладем ½ часть сыра, покрываем майонезом. На сырный слой выкладываем куриные кусочки, солим, а затем добавляем пекинскую нашинкованную капусту.

Покрываем слой пекинской капусты второй частью сыра. Натираем на маленьких резцах терки яичные отваренные белки.

Посыпаем белковой массой сырный слой, смазываем майонезом.

Украсить данный салат рекомендуется оливками и петрушкой.

Оставьте салат на 30 минут для пропитки, так вкус будет насыщеннее.