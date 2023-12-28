Портал про города-курорты | Perekop

Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской

На чтение: 1 минута
Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской

Новогодние блюда могут быть простыми и вкусными. Особенно это касается салатов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Первая леди Елена Зеленская поделилась рецептом вкусного салата из нескольких ингредиентов. Он вполне придется к праздничному столу, ведь хорошо подойдет к мясным блюдам.

Стоит попробовать Экспериментировать лучше с «Легко!»: топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом

Салат из красной капусты с соусом винегрет

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– четвертина красной капусты;
– половина белокочанной капусты;
– 2 столовые ложки горчичной пасты;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса или сока лимона;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.

Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской

Капусту следует нашинковать мелко / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Сначала мелко нашаткуйте подготовленную капусту.
  2. Чтобы сделать соус винегрет, смешайте масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец.
  3. Заправьте капусту соусом и тщательно перемешайте.

Ищете проверенный рецепт салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Новогодний венок» – он простой, красивый и вкусный.

Что будем искать? Например,Человек