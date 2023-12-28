ГлавнаяРецептыНовогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской На чтение: 1 минута Новогодние блюда могут быть простыми и вкусными. Особенно это касается салатов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Первая леди Елена Зеленская поделилась рецептом вкусного салата из нескольких ингредиентов. Он вполне придется к праздничному столу, ведь хорошо подойдет к мясным блюдам. Стоит попробовать Экспериментировать лучше с «Легко!»: топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом Салат из красной капусты с соусом винегрет Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – четвертина красной капусты; – половина белокочанной капусты; – 2 столовые ложки горчичной пасты; – 1 столовая ложка яблочного уксуса или сока лимона; – 2 столовые ложки масла; – соль, перец по вкусу. Капусту следует нашинковать мелко / Фото Unsplash Приготовление: Сначала мелко нашаткуйте подготовленную капусту. Чтобы сделать соус винегрет, смешайте масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец. Заправьте капусту соусом и тщательно перемешайте. Ищете проверенный рецепт салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Новогодний венок» – он простой, красивый и вкусный. Поделитесь с друзьями