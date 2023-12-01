Новогодний пирог из Италии, который меня покорил. Красивый и вкусный десерт на праздничный стол

Рождество и Новый год — это семейные праздники, которые способны сплотить несколько поколений под одной крышей. Данные светлые торжества в разных странах отмечают сравнительно одинаково.

Однако, есть и существенные различия у разных национальностей. Например, в каждой стране есть своя традиционная выпечка, которую готовят каждый год.

В Англии домохозяйки готовят горящий , в Израиле готовят праздничную халу, в Голландии создают рождественские пончики. Стоит подробнее рассказать об итальянском рождественском десерте.

Этот кремовый торт легко впишется на любой праздничный новогодний и рождественский столы.

Ингредиенты для праздничного торта:

сливочное масло — 140 г;

яйцо — шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

апельсиновая корка;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для крема:

молоко — 500 мл;

яичный желток;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 4 ст.л.;

кукурузный крахмал — 5 ст.л.;

апельсиновый сок — 50 мл;

подслащенные сливки — 150 мл;

персики в сиропе — 200 г.

Приготовление праздничного торта:

В миску со сливочным мягким маслом разбиваем яйцо, высыпаем ванильный и классический сахар, добавляем апельсиновую корку. Просеиваем в данную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое эластичное и не липкое тесто.

⅓ часть теста следует отделить от основного куска. Большой кусок выравниваем тонким слоем по форме для выпечки диаметром 26 см.

Прокалываем пласт теста в форме вилкой по всей поверхности.

Для приготовления крема смешиваем в сотейнике с молоком желток, ванильный и классический сахар, крахмал. Смесь на среднем огне варим до загустения, постоянно помешиваем.

Снимаем кремовую основу с огня, добавляем апельсиновый сок, перемешиваем. Вливаем в кремовую основу подслащенные сливки, снова перемешиваем.

Добавляем в крем персики в сиропе, заранее нарезаем персики на небольшие кусочки. Выкладываем крем с персиками на поверхность теста в форме для выпечки.

Из маленького куска теста раскатываем тонкий пласт, вырезаем из пласта формочкой для печенья различные фигуры.

Выкладываем фигуры из теста на кремовую начинку.

Выпекаем торт при 180 градусах 25 минут.

По желанию такой домашний торт можно украсить вареньем и сахарной пудрой. Получается простой кремовый десерт из Италии, который напоминает нам пирог.