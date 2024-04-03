Описание приготовления:
Для приготовления используйте любой твердый сыр, который хорошо плавится в духовке. Свежий укроп можно заменить на любую другую свежую зелень, например, на петрушку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 350 г Грамм
- Молоко 100 Миллилитров
- Яйцo 3 Штуки (2 шт. — в тесто, 1 шт. — в начинку)
- Масло сливочное 50 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Сыp 200 Грамм (твердый)
- Сметана 1 Ст. ложка
- Укроп 3 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
265 ккал
Калорийность
9 г
Белки
1 г
Жиры
53 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Перепечи с сыром»
Все ингредиенты подготовьте сразу.
Приготовьте сначала тесто. В миску вбейте два яйца, залейте молоко, добавьте соль и растопленное сливочное масло.
Перемешайте все венчиком до получения однородной смеси.
Добавьте муку.
Замесите мягкое, гладкое тесто, которое не прилипает к рукам.
Поделите тесто на несколько небольших частей — я поделила на 10 частей.
Приготовьте начинку. Сыр натрите на крупную терку.
Добавьте к сыру одно яйцо, сметану и мелко порубленный укроп.
Перемешайте эти ингредиенты — начинка готова.
Раскатайте каждую часть теста в блинчик диаметром примерно в 10 см.
Соберите края теста, как на фото, формируя заготовку ватрушки.
Заполните все заготовки сырной начинкой.
Все будущие перепечи выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания, выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов в уже заранее разогретой духовке.
Готовые перепечи с сыром сразу же подавайте к столу.