Описание приготовления:

Для приготовления используйте любой твердый сыр, который хорошо плавится в духовке. Свежий укроп можно заменить на любую другую свежую зелень, например, на петрушку.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 350 г Грамм

Молоко 100 Миллилитров

Яйцo 3 Штуки (2 шт. — в тесто, 1 шт. — в начинку)

Масло сливочное 50 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Сыp 200 Грамм (твердый)

Сметана 1 Ст. ложка

Укроп 3 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

265 ккал

Калорийность

9 г

Белки

1 г

Жиры

53 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Перепечи с сыром»

Все ингредиенты подготовьте сразу.

Приготовьте сначала тесто. В миску вбейте два яйца, залейте молоко, добавьте соль и растопленное сливочное масло.

Перемешайте все венчиком до получения однородной смеси.

Добавьте муку.

Замесите мягкое, гладкое тесто, которое не прилипает к рукам.

Поделите тесто на несколько небольших частей — я поделила на 10 частей.

Приготовьте начинку. Сыр натрите на крупную терку.

Добавьте к сыру одно яйцо, сметану и мелко порубленный укроп.

Перемешайте эти ингредиенты — начинка готова.

Раскатайте каждую часть теста в блинчик диаметром примерно в 10 см.

Соберите края теста, как на фото, формируя заготовку ватрушки.

Заполните все заготовки сырной начинкой.

Все будущие перепечи выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания, выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов в уже заранее разогретой духовке.

Готовые перепечи с сыром сразу же подавайте к столу.