Пиццу пеку через день. Настоящее тесто для пиццы за 5 минут: вкусно и быстро

Главным блюдом Италии считается пицца. Однако, не все знают о том, что пицца изначально была блюдом бедняков. Дело в том, что у бедных людей не было возможности полноценно питаться. Денег на мясо, овощи и рыбу не находилось. Поэтому крестьяне итальянцы готовили пресное тесто, которое обильно посыпали разными объедками. Зачастую объедки находили на улице, где проходила и пиршествовала элита.
Позднее повара заметили данную пищу нищих и решили усовершенствовать ее. Так на пиццу обратили внимание люди с достатком. Позднее пицца стала блюдом не только для бедных, но и для богатых слоев населения. Хотя виды пиццы сильно отличались друг от друга.
Приготовим современную пиццу, которую может приготовить каждый.
Ингредиенты для пиццы:
- вода — 120 мл;
- дрожжи — ч.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- мука — 200 г;
- растительное масло — ст.л.;
- ветчина — 150 г;
- сыр Моцарелла — 150 г;
- лук — шт.;
- маринованный огурец — шт.;
- помидоры Черри — 7 шт.;
- томатный соус — 3 ст.л.
Приготовление пиццы:
Вливаем в миску теплую воду, высыпаем быстродействующие дрожжи и соль, а также муку. Выливаем в смесь растительное масло и тщательно перемешиваем руками или миксером.
Замешиваем руками тесто и оставляем на 30 минут в тепле под полотенцем. Нарезаем маленьким кубиком ветчину, маринованные огурцы, и сыр. Режем тонкими полукольцами лук.
Нарезаем пополам помидоры Черри. В сковороду выливаем немного растительного масла, кладем тесто и распределяем по поверхности.
Смазываем тесто томатной пастой, выкладываем лук, ветчину и маринованные огурцы.
На слой огурцов и ветчины кладем кусочки сыра и помидор.
Выпекаем пиццу в духовке при 250 градусах 12 минут.
Можно посыпать пиццу базиликом, а также добавить любимые специи. Получается вкусная домашняя пицца.