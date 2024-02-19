Пиццу пеку через день. Настоящее тесто для пиццы за 5 минут: вкусно и быстро

Главным блюдом Италии считается пицца. Однако, не все знают о том, что пицца изначально была блюдом бедняков. Дело в том, что у бедных людей не было возможности полноценно питаться. Денег на мясо, овощи и рыбу не находилось. Поэтому крестьяне итальянцы готовили пресное тесто, которое обильно посыпали разными объедками. Зачастую объедки находили на улице, где проходила и пиршествовала элита.

Позднее повара заметили данную пищу нищих и решили усовершенствовать ее. Так на пиццу обратили внимание люди с достатком. Позднее пицца стала блюдом не только для бедных, но и для богатых слоев населения. Хотя виды пиццы сильно отличались друг от друга.

Приготовим современную пиццу, которую может приготовить каждый.

Ингредиенты для пиццы:

вода — 120 мл;

дрожжи — ч.л.;

соль — ½ ч.л.;

мука — 200 г;

растительное масло — ст.л.;

ветчина — 150 г;

сыр Моцарелла — 150 г;

лук — шт.;

маринованный огурец — шт.;

помидоры Черри — 7 шт.;

томатный соус — 3 ст.л.

Приготовление пиццы:

Вливаем в миску теплую воду, высыпаем быстродействующие дрожжи и соль, а также муку. Выливаем в смесь растительное масло и тщательно перемешиваем руками или миксером.

Замешиваем руками тесто и оставляем на 30 минут в тепле под полотенцем. Нарезаем маленьким кубиком ветчину, маринованные огурцы, и сыр. Режем тонкими полукольцами лук.

Нарезаем пополам помидоры Черри. В сковороду выливаем немного растительного масла, кладем тесто и распределяем по поверхности.

Смазываем тесто томатной пастой, выкладываем лук, ветчину и маринованные огурцы.

На слой огурцов и ветчины кладем кусочки сыра и помидор.

Выпекаем пиццу в духовке при 250 градусах 12 минут.

Можно посыпать пиццу базиликом, а также добавить любимые специи. Получается вкусная домашняя пицца.