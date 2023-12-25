«Поцелуй феи»: рецепт вкуснейшего песочного десерта с безе

Готовое печенье можно посыпать тертым шоколадом или сделать рисунок шоколадной глазурью.

Нежное и тающее во рту песочное печенье с воздушным безе «Поцелуй феи» – невероятно вкусный десерт и отличное угощение к чаю. Его приготовить очень просто, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр.

Печенье «Поцелуй феи»

Ингредиенты:

масло или маргарин — 120 гр;

сахарная пудра — 50 гр;

желток — 3 шт;

щепотка соли;

мука — около 230 гр;

разрыхлитель — 0,5 ч. л;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для безе:

белок — 3 шт;

сахарная пудра — 140 гр;

лимонный сок — 1 ч. л.

конфеты Тoffifee для начинки.

Способ приготовления:

Сливочное масло смешать с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли, добавить желтки, муку и замесить тесто. Раскатать, вырезать кружки.

Белки взбить с лимонным соком и постепенно ввести сахарную пудру. На кружки выложить по конфетке, а сверху — безе.

Отправить печенье на 20–25 минут в духовку, разогретую до 160 градусов. Готовое печенье можно посыпать тертым шоколадом или сделать рисунок шоколадной глазурью.

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