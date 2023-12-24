Полейте этим отварной картофель и отправьте запекаться. Рецепт вкусного ужина за копейки

Картофель считается одним из самых известных и популярных видов овощей во всем мире. С картофелем регулярно создается много новых и интересных блюд. Изначально, однако, картошка не была столь любима массами.

Дело в том, что исторически картофель не умели употреблять правильно. Крестьяне ели стебли и цветки овоща, а не клубни. Это вызывало болезни и смерти среди населения. В некоторых регионах Европы картофель назвали смертельным овощем. Поэтому долгое время его использовали как декоративное растение.

Но, спустя годы люди научились употреблять картофель. Сейчас этот овощ можно запечь, сварить и пожарить. Расскажем про рецепт картошки с салом на гарнир.

Ингредиенты для картофеля с салом:

картофель — 1,3 кг;

сало — 500 г;

чеснок — головка;

соль — ½ ч.л.

Приготовление картофеля с салом:

Промываем картофель, отвариваем в кастрюле до готовности. Важно не очищать картофель при варке. В это время нарезаем тонкими пластинами сало и выкладываем на сковороду.

Растапливаем сало на среднем огне под крышкой, солим. Не забываем сало переворачивать, чтобы пластины не подгорели с одной стороны.

Когда сало приобретет золотую корочку, убираем его со сковороды. Разминаем зубчики чеснока и выкладываем в растопленное сало на сковороду.

Обжариваем чеснок до золотистого цвета, убираем из сала. Готовый картофель не до конца разрезаем вдоль. Заливаем растопленный жир в отверстия.

Кладем в отверстия сало и чеснок, поливаем остатками жира картошку. Кладем в форму для запекания картофель и запекаем при 180 градусах 10-15 минут.

После приготовления картофель можно посыпать зеленью.

Это блюдо можно использовать как гарнир или основной ужин.