Ниже — речь о зачастую недооцененной теме — количестве цилиндров и поршней в двигателе Д-240. Итак, для тех, кто ищет быстрый ответ на главный вопрос: в тракторе МТЗ-80 установлено четыре поршня. Каждый из них соответствует одному из четырех цилиндров, обеспечивая высокую производительность и надежность силового агрегата. Но если вас интересуют детали и хотите узнать, как именно работает поршневая МТЗ-80, а также как правильно за ней ухаживать — оставайтесь с нами, впереди много полезной информации.

Какой двигатель установлен на МТЗ-80

Мотор, установленный на МТЗ-80, принадлежит к семейству Д-240. Это дизельный четырехтактный мотор, который был специально разработан для использования в тяжелых условиях. Он обладает рядом преимуществ в виде высокой надежности, простоты в обслуживании и умеренного расхода топлива. Мотор прекрасно справляется с большинством задач, которые ставятся перед трактором. Однако, чтобы он служил долго, важно следить за состоянием и своевременно проводить техническое обслуживание. Особенно это касается замены масла и фильтров, а также проверки состояния топливной системы.

Характеристики двигателя Д-240 Значение Мощность 80 л.с. Рабочий объем 4,75 л Количество ЦПГ 4 Обороты на максимальной мощности 2200 об/мин

Д-240 рассчитан на функционирования в различных климатических условиях и способен выдерживать большие нагрузки, что сделало его идеальным выбором для трактора МТЗ-80, который часто используется в сельском хозяйстве для выполнения тяжелых задач.

Сколько цилиндров в двигателе МТЗ-80

Мотор Д-240 — настоящая легенда тракторостроения, известный своей надежностью и неприхотливостью. Его основой являются 4 цилиндра, которые обеспечивают оптимальный баланс между мощностью и экономичностью. Не последнюю роль в этом играет и оригинальная поршневая группа МТЗ-80 высокого качества, которая обеспечивает высокую эффективность работы силовой установки и её долговечность.

Цилиндры МТЗ-80 — сердце его двигателя. Они расположены в ряд (что характерно для многих тракторов) и функционируют с высокой эффективностью. Благодаря правильной балансировке и распределению нагрузки мотор способен выдерживать серьезные нагрузки без перегрева и потерь мощности. В своей практике мы часто сталкиваемся с вопросами по поводу ремонта и обслуживания цилиндров. Могу сказать, что своевременное обслуживание и правильная эксплуатация — залог долгой и бесперебойной работы.

Преимущества четырехцилиндрового двигателя Д-240

Почему же именно четырехцилиндровый мотор стал выбором для МТЗ-80? Здесь всё довольно просто: это оптимальное решение для сельхозтехники такого класса.

С одной стороны, конструкция не перегружена излишним количеством деталей, что уменьшает вероятность поломок. С другой стороны, четыре цилиндра дают достаточную мощность для выполнения большинства задач, от пахоты до транспортировки тяжелых грузов.

Таким образом, это — золотая середина: мотор функционирования стабильно, легко запускается даже в холодную погоду, а расход топлива остается на приемлемом уровне. Кроме того, такой его легче обслуживать, так как при необходимости ремонта проще найти запасные части и выполнить их замену.

Технические характеристики цилиндров двигателя Д-240

Основные технические характеристики включают диаметр цилиндра, ход поршня, а также материалы, из которых они изготовлены. Все эти параметры напрямую влияют на эффективность работы мотора и его долговечность.

Технические характеристики цилиндров МТЗ-80 Значение Диаметр 110 мм Ход поршня 125 мм Материал изготовления Чугун Максимальная рабочая температура 300°C

Владельцам тракторов МТЗ-80 всегда рекомендуется следить за состоянием цилиндро-поршневой группы, особенно за внутренней поверхностью. Износ, появление задиров или коррозии могут привести к значительной потере мощности и увеличению расхода топлива. В таких случаях необходимо проводить диагностику и при необходимости замену поврежденных деталей.

Взаимодействие цилиндро-поршневой группы с другими частями силового агрегата

В своей практике мы часто сталкиваемся с проблемами, возникающими из-за неправильной работы этих систем.

Например, неправильная регулировка системы смазки может привести к тому, что поршни начинают перегреваться, что в свою очередь вызывает их преждевременный износ.

Если топливо подается неравномерно, это может привести к детонации и повреждению цилиндров. Чтобы избежать таких проблем, важно проводить регулярное обслуживание всех систем двигателя и следить за их правильной работой.

Типичные проблемы цилиндров и их решение

Как бы хорошо вы ни ухаживали за своим трактором, иногда проблемы с цилиндрами и поршневой группой неизбежны. Чаще всего владельцы сталкиваются с перегревом, износом внутренней поверхности и утечкой компрессии. Перегрев может быть вызван недостаточной смазкой или неправильной работой системы охлаждения.

Из опыта можно сказать, что наиболее частая проблема — это износ поршней МТЗ, что проявляется в потере мощности и увеличении расхода топлива. Если вы заметили такие симптомы, не откладывайте ремонт. В некоторых случаях достаточно расточить цилиндры и установить ремонтные поршни, в других — потребуется полная замена блока.

Типичные проблемы цилиндров Решение Перегрев Проверка и ремонт системы охлаждения и смазки Износ Расточка или замена Утечка компрессии Замена поршневых колец или капитальный ремонт

Сколько стоит поршневая группа на МТЗ-80

Поршневая группа — одна из наиболее важных частей двигателя Д-240, от которой зависит его производительность и долговечность. На рынке представлено множество вариантов поршневых групп для МТЗ-80, и цены на них могут значительно варьироваться в зависимости от производителя и качества материалов.

Лучше всего выбирать оригинальные запчасти или продукцию проверенных производителей. Дешевые аналоги часто оказываются недолговечными и могут привести к серьезным проблемам. Также советую обращать внимание на комплектацию: в некоторых наборах могут отсутствовать важные детали, что потребует дополнительных затрат на их покупку.

Стоимость поршневой группы на МТЗ-80 Цена (грн) Оригинальная поршневая группа 6000-7000 Альтернативные производители 4500-6000

Итак, мы детально рассмотрели количество цилиндров и поршней в тракторе МТЗ-80, обсудили технические характеристики, типичные проблемы и способы их решения, а также коснулись темы выбора и покупки поршневой группы. Надеюсь, что это поможет вам избежать распространенных проблем, связанных с его эксплуатацией. Помните, что правильное обслуживание и внимательное отношение к своему трактору — залог его долгой и бесперебойной работы.