Приготовьте пирожки из заварного теста именно так: самый вкусный способ

Нежного теста и разнообразных начинок делает пирожки из заварного теста привлекательным выбором для многих.

Поэтому стоит разобрать простой рецепт, который позволит приготовить вкусные пирожки.

Подготовка ингредиентов

Необходимо подготовить:

1. Стакан чистой воды.

2. 100 г сливочного масла высокого качества.

3. Стакан муки.

4. Специи по вкусу

В кастрюле среднего размера смешивают воду, сливочное масло и соль. Доводят до кипения, затем уменьшают огонь и постепенно добавляют муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков, рассказывает Архипова Юлия.

Готовят тесто до тех пор, пока оно не оторвется от стенок кастрюли. Переносят его в миску и оставляют остывать.

Приготовление начинки

Пока тесто остывает, можно обдумать варианты начинки для пирожков. Разнообразие выбора начинок впечатляет: можно использовать мясные, рыбные, овощные или сырные начинки.

Ингредиенты рекомендуется нарезать на мелкие кубики и обжарить их на сковороде с добавлением специй по вкусу.

Формирование пирожков

Когда тесто остынет, и начинка будет приготовлена, можно приступить к формированию пирожков.

Небольшие кусочки теста следует отделить, раскатать их в круглые лепешки, разместить начинку в центре и аккуратно склеить края, чтобы создать пирожок.

Выпекание

Температура для выпекания должна составлять 180 градусов. Предварительно противень необходимо смазать маслом, чтобы пирожки во время приготовления не прилипали к поверхности.

Время приготовления составляет около 25 минут. Конечно, время приготовления напрямую зависит от размера пирожков и количества начинки.

Подача

После того как пирожки будут готовы, их следует извлечь из духовки и оставить немного остыть.

Подавать их рекомендуется теплыми, с добавлением свежих зеленых трав или соусов по вкусу.

Ранее эксперт пояснила, как правильно варить яйца, чтобы они не лопнули.

Проверено редакцией