Приготовьте пирожки из заварного теста именно так: самый вкусный способ

Нежного теста и разнообразных начинок делает пирожки из заварного теста привлекательным выбором для многих.
Поэтому стоит разобрать простой рецепт, который позволит приготовить вкусные пирожки.
Подготовка ингредиентов
Необходимо подготовить:
1. Стакан чистой воды.
2. 100 г сливочного масла высокого качества.
3. Стакан муки.
4. Специи по вкусу
В кастрюле среднего размера смешивают воду, сливочное масло и соль. Доводят до кипения, затем уменьшают огонь и постепенно добавляют муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков, рассказывает Архипова Юлия.
Готовят тесто до тех пор, пока оно не оторвется от стенок кастрюли. Переносят его в миску и оставляют остывать.
Приготовление начинки
Пока тесто остывает, можно обдумать варианты начинки для пирожков. Разнообразие выбора начинок впечатляет: можно использовать мясные, рыбные, овощные или сырные начинки.
Ингредиенты рекомендуется нарезать на мелкие кубики и обжарить их на сковороде с добавлением специй по вкусу.
Формирование пирожков
Когда тесто остынет, и начинка будет приготовлена, можно приступить к формированию пирожков.
Небольшие кусочки теста следует отделить, раскатать их в круглые лепешки, разместить начинку в центре и аккуратно склеить края, чтобы создать пирожок.
Выпекание
Температура для выпекания должна составлять 180 градусов. Предварительно противень необходимо смазать маслом, чтобы пирожки во время приготовления не прилипали к поверхности.
Время приготовления составляет около 25 минут. Конечно, время приготовления напрямую зависит от размера пирожков и количества начинки.
Подача
После того как пирожки будут готовы, их следует извлечь из духовки и оставить немного остыть.
Подавать их рекомендуется теплыми, с добавлением свежих зеленых трав или соусов по вкусу.
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