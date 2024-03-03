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Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапухлого теста «Водолаз»

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Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапухлого теста «Водолаз»

Пышные пирожки — всегда хорошая идея. Узнайте секрет самого пышного теста — оно вам точно понравится.

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Пирожки получатся нежными и воздушными. Для начинки подойдет любое варенье.

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Тесто «Водолаз»

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 50 граммов масла;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов прессованных дрожжей;
– щепотка соли;
– 600 – 700 граммов муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Дрожжи разведите в теплом молоке. Добавьте растопленное масло, сахар, яйца, масло, соль и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
  2. Постепенно добавьте муку и вымесите тесто. Положите его в пакет, смазанный внутри маслом. Хорошо завяжите, но так, чтобы в пакете было место для схождения теста.
  3. Положите пакет с тестом в воду комнатной температуры где-то на час. Когда пакет всплывет, тесто будет готово.

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