ГлавнаяРецептыПростой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапухлого теста «Водолаз» Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапухлого теста «Водолаз» На чтение: 1 минута Пышные пирожки — всегда хорошая идея. Узнайте секрет самого пышного теста — оно вам точно понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирожки получатся нежными и воздушными. Для начинки подойдет любое варенье. Будет вкусно Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури Тесто «Водолаз» Время: 1 час 10 минут Порций: 10 Ингредиенты: – 250 миллилитров молока; – 50 граммов масла; – 2 яйца; – 100 граммов сахара; – 20 граммов прессованных дрожжей; – щепотка соли; – 600 – 700 граммов муки; – 50 миллилитров растительного масла; – 10 граммов ванильного сахара. Приготовление: Дрожжи разведите в теплом молоке. Добавьте растопленное масло, сахар, яйца, масло, соль и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. Постепенно добавьте муку и вымесите тесто. Положите его в пакет, смазанный внутри маслом. Хорошо завяжите, но так, чтобы в пакете было место для схождения теста. Положите пакет с тестом в воду комнатной температуры где-то на час. Когда пакет всплывет, тесто будет готово. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние. Поделитесь с друзьями