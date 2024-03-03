Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапухлого теста «Водолаз»

Пышные пирожки — всегда хорошая идея. Узнайте секрет самого пышного теста — оно вам точно понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирожки получатся нежными и воздушными. Для начинки подойдет любое варенье. Будет вкусно Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури Тесто «Водолаз» Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 10 Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 50 граммов масла;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 20 граммов прессованных дрожжей;

– щепотка соли;

– 600 – 700 граммов муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 10 граммов ванильного сахара. Приготовление: Дрожжи разведите в теплом молоке. Добавьте растопленное масло, сахар, яйца, масло, соль и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. Постепенно добавьте муку и вымесите тесто. Положите его в пакет, смазанный внутри маслом. Хорошо завяжите, но так, чтобы в пакете было место для схождения теста. Положите пакет с тестом в воду комнатной температуры где-то на час. Когда пакет всплывет, тесто будет готово. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние.