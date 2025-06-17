Рабочая тетрадь по английскому языку: особенности использования на уроках и при выполнении домашних заданий

В онлайн-магазине издательства «Аверсэв» вы можете купить рабочую тетрадь по английскому языку для 6 класса. Учебное издание поможет ученикам успешно закрепить ранее полученные знания и навыки, обеспечивает обширную практику, способствует систематизации знаний.

Рабочая тетрадь по английскому языку является обязательной частью учебно-методического комплекса по предмету. Их использование как во время уроков, так и при выполнении домашних заданий способствует:

правильному употребление грамматических структур в устной и письменной речи;

расширение словарного запаса;

закреплению навыков устной и письменной речи;

проведению эффективного контроля сформированных умений;

повышению уровня заинтересованности учеников к изучению английского языка.

Ассортимент издательства «Аверсэв»

Более 30 лет мы выпускаем печатную и электронную учебную продукцию, которая помогает учителям и ученикам успешно взаимодействовать в ходе образовательного процесса. В нашем каталоге вы найдете рабочие тетради и практикумы по английскому языку. У нас также представлены практикумы для активизации грамматических структур, рабочие тетради, которые рассчитаны на повышенный уровень сложности.

Все издания рекомендуются к использованию во время уроков и при самостоятельной работе учеников, как дополнительный учебный материал при подготовке к олимпиадам и конкурсам. Рабочая тетрадь предлагает учителям интересные творческие задания, которые облегчают процесс подготовки педагога к уроку, а также помогают заинтересовать учеников, сделать процесс обучения познавательным.

Преимущества продукции издательства «Аверсэв»

Благодаря высокому качеству учебных изданий, яркому оформлению, разнообразию видов печатной и электронной продукции, издательство завоевало доверие родителей, педагогов и учеников. Многие из наших изданий получили гриф Министерства образования Республики Беларусь. Все рабочие тетради проходят рецензирование у квалифицированных педагогов с большим опытом преподавания.

К преимуществам изданий относятся:

качественное содержание;

логичная и доступная подача учебного материала;

наличие иллюстраций, опор и образцов ответов;

большое количество интересных творческих заданий;

соответствие действующим программам по английскому языку;

качество и безопасность полиграфических красок и бумаги.

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