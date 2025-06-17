Рабочая тетрадь по английскому языку: особенности использования на уроках и при выполнении домашних заданий

В онлайн-магазине издательства «Аверсэв» вы можете купить рабочую тетрадь по английскому языку для 6 класса. Учебное издание поможет ученикам успешно закрепить ранее полученные знания и навыки, обеспечивает обширную практику, способствует систематизации знаний.
Рабочая тетрадь по английскому языку является обязательной частью учебно-методического комплекса по предмету. Их использование как во время уроков, так и при выполнении домашних заданий способствует:
- правильному употребление грамматических структур в устной и письменной речи;
- расширение словарного запаса;
- закреплению навыков устной и письменной речи;
- проведению эффективного контроля сформированных умений;
- повышению уровня заинтересованности учеников к изучению английского языка.
Ассортимент издательства «Аверсэв»
Более 30 лет мы выпускаем печатную и электронную учебную продукцию, которая помогает учителям и ученикам успешно взаимодействовать в ходе образовательного процесса. В нашем каталоге вы найдете рабочие тетради и практикумы по английскому языку. У нас также представлены практикумы для активизации грамматических структур, рабочие тетради, которые рассчитаны на повышенный уровень сложности.
Все издания рекомендуются к использованию во время уроков и при самостоятельной работе учеников, как дополнительный учебный материал при подготовке к олимпиадам и конкурсам. Рабочая тетрадь предлагает учителям интересные творческие задания, которые облегчают процесс подготовки педагога к уроку, а также помогают заинтересовать учеников, сделать процесс обучения познавательным.
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Благодаря высокому качеству учебных изданий, яркому оформлению, разнообразию видов печатной и электронной продукции, издательство завоевало доверие родителей, педагогов и учеников. Многие из наших изданий получили гриф Министерства образования Республики Беларусь. Все рабочие тетради проходят рецензирование у квалифицированных педагогов с большим опытом преподавания.
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- логичная и доступная подача учебного материала;
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- большое количество интересных творческих заданий;
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