Рассылка по базе клиентов: все секреты SMS

Вы готовы запустить смс-рассылку? Отлично! Но готовы ли вы к тому, что 90% компаний допускают одни и те же фатальные ошибки, из-за которых теряются клиенты, сливаются бюджеты и в итоге создаётся стойкое ощущение, что рассылки просто не работают? На самом деле проблема не в канале, а в подходе. На сайте ZAZU MEDIA можно узнать о том, что такое рассылка по базе клиентов и как её организовать. Но прежде чем нажимать кнопку «отправить», давайте разбираться, как избежать самых распространённых провалов и выстроить эффективный канал коммуникации, приносящий реальный результат.

Ошибка №1: спам ради спама

Отправлять сообщения по всей базе подряд — это как стрелять из пушки по воробьям. В лучшем случае — просто впустую. В худшем — вы злите аудиторию, нарушаете закон и получаете жалобы. Сегментация — вот что отличает массовой спам от умной услуги. Умный сервис предлагает более 15 фильтров для точного таргетинга:

пол и возраст;

геопозиция;

интересы;

история покупок;

сфера деятельности;

поведение в прошлых кампаниях.

А ещё можно делать персонализированные обращения. Пример: «Ирина, только сегодня — 15% на ваше любимое блюдо!» Такие рассылки вовлекают и стимулируют к действию. Просто, но очень эффективный подход.

Ошибка №2: текст-невидимка

Часто смс выглядит так: «Скидки! Переходи!» — и всё. Нет оффера, нет конкретики, нет даже намёка на маркетинга. Пользователь не понимает, зачем читать и тем более кликать.

Решение — не просто делать интересный текст, а продумывать воронку. С помощью функции мини-лендингов TURBO на платформе можно создавать интерактивные страницы, которые открываются по ссылке прямо из сообщения. Это:

усиливает призыв к действию;

позволяет собрать лиды и заявки;

даёт аналитику по кликам и конверсии;

выглядит современно и удобно на мобильных.

Кроме того, важно формулировать конкретный CTA: «Запишись», «Получить купон», «Сделай заказ сейчас». SMS — это про скорость, и тут нет времени на догадки.

Ошибка №3: «глухомань»

Если компания отправила сообщения и просто ждёт чуда — она обречена. Без аналитики вся стратегия превращается в угадайку. Кто открыл? Кто кликнул? Кто оформил заказ? Портал предоставляет полный набор метрик:

статус доставки по каждому номеру;

переходы по ссылкам;

воронка до покупки;

A/B-тестирование разных формулировок.

С этими данными можно оптимизировать будущие рассылки, понимать, какие офферы работают, а какие нет. Это делает sms не просто способом связи, а мощным инструментом бизнеса.

Ошибка №4: невовремя и некстати

Представьте: вы спите, а в 3:17 получаете сообщение «Успей купить кроссовки!» — абсурд. Но это реальность многих компаний, которые не учитывают контекст.

Инструмент позволяет:

запланировать отправки на нужное время;

выбрать часовой пояс получателя;

настроить отправку в зависимости от действий клиента;

исключить ночные и выходные рассылки.

Оптимальное время — утро буднего дня или послеобеденное окно. Но каждый сегмент аудитории уникален, и тут снова помогает аналитика.

Ошибка №5: анонимный собеседник

Когда sms приходит от безличного номера — это вызывает настороженность. Кто это? Откуда мой номер? Какой смысл доверять? Выход — брендированное имя отправителя. Вместо набора цифр — название компании, которое человек узнаёт и которому доверяет. ZAZU MEDIA позволяет зарегистрировать своё имя в качестве отправителя, что:

повышает доверие;

усиливает узнаваемость бренда;

уменьшает риск блокировок и игнорирования;

делает коммуникацию более личной.

Это особенно важно при сервисных рассылках — напоминаниях, уведомлениях, подтверждениях.

Ошибка №6: ручная работа в эпоху автоматизации

Собирать контакты в Excel, вручную грузить базу, каждый раз запускать рассылку по новой — всё это отнимает часы и нервы. И совершенно не нужно в 2025 году. Платформа предлагает API-интеграцию с любыми популярными CRM и платформами. Это позволяет:

делать автоматические рассылки по триггерам;

обновлять базу в реальном времени;

исключать дубликаты и ошибки;

запускать сложные сценарии без участия человека.

Если клиент оформил заказ — он получит сообщение. Если не подтвердил оплату — будет напоминание. Всё это происходит автоматически.

Ошибка №7: один канал — не воин

Ограничиваться только sms — значит терять значительную часть аудитории, особенно молодёжь, которая предпочитает мессенджеры. Эффективный маркетинг — это мультиканальность. ZAZU MEDIA предлагает:

рассылки в WhatsApp, Viber, Telegram;

объединение sms и мессенджеров в одну кампанию;

подбор канала по предпочтению клиента.

Таким образом, бизнеса может охватить максимум своей клиентской базы, не навязываясь и не повторяясь. Мессенджеры отлично дополняют sms: там можно отправить больше текста, фото, видео и даже собрать заявку.

От спама к продажам с ZAZU MEDIA

Теперь вы знаете, какие ошибки могут стоить вам клиентов, бюджета и репутации. Но самое главное — знаете, как их избежать. Благо zazumedia даёт не просто инструменты рассылок, а полноценную систему маркетинга, где каждое сообщение работает на результат. Попробуйте ZAZU MEDIA и убедитесь сами!