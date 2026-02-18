class=»ds-markdown-paragraph»>Защита выпускной квалификационной работы (диплома), диссертации или серьёзного научного доклада — это финальный аккорд многомесячного труда. Презентация на экране задаёт тон, но именно раздаточный материал остаётся в руках у членов комиссии как физическое доказательство глубины вашей работы. Это ваш персональный «путеводитель» по исследованию, оформленный строго и академично. Данная статья — исчерпывающее руководство по созданию раздаточного материала, соответствующего требованиям системы ГОСТ и академическим стандартам.

Что такое раздаточный материал и зачем он нужен?

Раздаточный материал (в просторечии «раздатка») — это комплект печатных материалов, который вручается каждому члену аттестационной комиссии перед началом защиты. Он не дублирует слайды один в один, а расширяет и углубляет информацию, представленную в презентации.

Ключевые функции:

Структурирование внимания: Помогает комиссии следить за ходом вашего выступления. Детализация данных: Содержит полные таблицы, схемы, формулы, графики, которые из-за ограничений по времени и формату невозможно рассмотреть на слайдах. Доказательная база: Предоставляет комиссии возможность изучить ключевые результаты вашей работы в статичном, детальном виде. Повышение уверенности: Наличие официального, грамотно оформленного документа добавляет баллов к впечатлению о вашей подготовленности и системном подходе.

Общая структура раздаточного материала

Строгого единого ГОСТа с номером, регламентирующего исключительно «раздатку», не существует. Однако её оформление базируется на стандартах, применяемых к научным документам: ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и ГОСТ Р 7.0.11-2011 (Диссертация). Классическая структура выглядит так:

Титульный лист: Должен содержать полное наименование учебного заведения или научной организации, тип работы (диплом, диссертация), её тему, ФИО автора и научного руководителя, год и место защиты. Содержание (оглавление): Чёткий перечень всех элементов раздатки с указанием номеров страниц. Введение (кратко): Актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования — в сжатой форме (примерно 0.5-1 страница). Основная часть (самый объемный раздел): Представлена ключевыми визуальными элементами из работы с подробными пояснениями. Обычно включает: Теоретические положения: Основные определения, классификации, схемы (1-2 ключевых).

Методика исследования: Блок-схема или описание использованных методов.

Анализ и результаты: ЯДРО РАЗДАТКИ. Размещаются наиболее важные и сложные для восприятия на слух материалы: большие таблицы с исходными/расчётными данными, диаграммы, графики зависимости, формулы расчётов, схемы алгоритмов, фотографии экспериментов, скриншоты интерфейсов программ. Выводы и рекомендации: Представлены в виде пронумерованного списка. Должны кратко и ёмко отвечать на поставленные во введении задачи. Список иллюстраций/таблиц (при необходимости): Если графических материалов много, для удобства комиссии составляется их перечень.

Детальные правила оформления по ГОСТу

1. Технические параметры документа:

Формат страницы: А4 (210 x 297 мм).

Ориентация: Книжная (вертикальная). Для больших таблиц или схем допустимо использовать альбомные (горизонтальные) листы.

Поля: Левое — 30 мм (для подшивки), остальные (верхнее, нижнее, правое) — по 20 мм.

Шрифт: Рекомендуется Times New Roman. Кегль (размер): 12-14 pt для основного текста. 16-18 pt — для заголовков разделов.

Интервал: Полуторный (1.5) между строками в основном тексте.

Выравнивание: По ширине страницы (justify). Заголовки центрируются.

Нумерация страниц: Сквозная, арабскими цифрами. Номер ставится в центре нижнего колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нём не ставится.

2. Оформление иллюстраций (рисунков, схем, графиков):

Каждая иллюстрация должна иметь сквозную нумерацию (Рисунок 1, Рисунок 2) и название , которое помещается под ней .

Формат подписи: Рисунок 1 – Название рисунка .

На все рисунки в тексте должны быть ссылки (например, «…как видно на рисунке 1…»).

Рисунки должны быть чёткими, контрастными, с читаемыми подписями к осям (для графиков) и элементам.

3. Оформление таблиц:

Таблицы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами.

Название таблицы располагается над ней .

Формат: Таблица 1 – Название таблицы .

Заголовки столбцов и строк пишутся с заглавной буквы. Точка в конце названий не ставится.

Если таблица большая и не помещается на одну страницу, её переносят. На следующей странице пишут «Продолжение таблицы 1», повторяют шапку таблицы.

4. Важные рекомендации:

Объём: Оптимальный объем раздаточного материала — 10-15 листов. Он должен быть достаточным для раскрытия сути, но не превращаться в полный текст работы.

Печать: Односторонняя печать на качественной белой бумаге.

Обложка: Желательно использовать прозрачный верхний и плотный нижний лист-подложку для придания солидности.

Связь с презентацией: На слайдах уместно делать пометки «(см. Раздаточный материал, Рисунок 2)», направляя внимание комиссии.

Как технологии упрощают создание материалов?

Подготовка и презентации, и раздаточного материала — это единый процесс. Сегодня его можно значительно ускорить с помощью современных сервисов. Например, при работе на платформе presentacium.ru вы можете использовать нейросеть для создания презентаций. Алгоритм не только помогает сгенерировать слайды, но и структурирует контент, выделяя ключевые данные, формулы и тезисы. Это служит отличной основой для последующего форматирования раздаточного материала: вы уже имеете чёткий каркас и логику изложения, а также подготовленные визуальные элементы (диаграммы, схемы), которые после небольшой доработки и добавления деталей можно легко перенести в документ Word для оформления по ГОСТу. Такой подход экономит время и обеспечивает смысловую согласованность между вашим выступлением, слайдами и раздаточным пакетом.

Типичные ошибки и как их избежать

Полное копирование слайдов: Это главная ошибка. Раздатка — не распечатка презентации. Отсутствие титульного листа и содержания: Делает материал неофициальным и неструктурированным. Слишком мелкий шрифт или сжатые поля: Затрудняет чтение и нарушает требования ГОСТ. Предоставление сырых, необработанных данных: В раздаточный материал идут только ключевые, обработанные и интерпретированные результаты. Несоответствие нумерации: Путаница в номерах рисунков и таблиц между раздаткой и ссылками в устном выступлении.

Заключение

Качественно оформленный раздаточный материал — это ваш тихий, но убедительный помощник на защите. Он демонстрирует уважение к комиссии, системность мышления и глубину проработки темы. Следуя приведённым правилам ГОСТ и академическим традициям, вы создадите документ, который не только дополнит ваше выступление, но и станет весомым аргументом в пользу высокой оценки вашего научного или исследовательского труда. Начните работу над «раздаткой» параллельно с презентацией, и на финишной прямой вам останется лишь отполировать детали.