class=»ds-markdown-paragraph»>Защита выпускной квалификационной работы (диплома), диссертации или серьёзного научного доклада — это финальный аккорд многомесячного труда. Презентация на экране задаёт тон, но именно раздаточный материал остаётся в руках у членов комиссии как физическое доказательство глубины вашей работы. Это ваш персональный «путеводитель» по исследованию, оформленный строго и академично. Данная статья — исчерпывающее руководство по созданию раздаточного материала, соответствующего требованиям системы ГОСТ и академическим стандартам.
Что такое раздаточный материал и зачем он нужен?
Раздаточный материал (в просторечии «раздатка») — это комплект печатных материалов, который вручается каждому члену аттестационной комиссии перед началом защиты. Он не дублирует слайды один в один, а расширяет и углубляет информацию, представленную в презентации.
Ключевые функции:
-
Структурирование внимания: Помогает комиссии следить за ходом вашего выступления.
-
Детализация данных: Содержит полные таблицы, схемы, формулы, графики, которые из-за ограничений по времени и формату невозможно рассмотреть на слайдах.
-
Доказательная база: Предоставляет комиссии возможность изучить ключевые результаты вашей работы в статичном, детальном виде.
-
Повышение уверенности: Наличие официального, грамотно оформленного документа добавляет баллов к впечатлению о вашей подготовленности и системном подходе.
Общая структура раздаточного материала
Строгого единого ГОСТа с номером, регламентирующего исключительно «раздатку», не существует. Однако её оформление базируется на стандартах, применяемых к научным документам: ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и ГОСТ Р 7.0.11-2011 (Диссертация). Классическая структура выглядит так:
-
Титульный лист: Должен содержать полное наименование учебного заведения или научной организации, тип работы (диплом, диссертация), её тему, ФИО автора и научного руководителя, год и место защиты.
-
Содержание (оглавление): Чёткий перечень всех элементов раздатки с указанием номеров страниц.
-
Введение (кратко): Актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования — в сжатой форме (примерно 0.5-1 страница).
-
Основная часть (самый объемный раздел): Представлена ключевыми визуальными элементами из работы с подробными пояснениями. Обычно включает:
-
Теоретические положения: Основные определения, классификации, схемы (1-2 ключевых).
-
Методика исследования: Блок-схема или описание использованных методов.
-
Анализ и результаты: ЯДРО РАЗДАТКИ. Размещаются наиболее важные и сложные для восприятия на слух материалы: большие таблицы с исходными/расчётными данными, диаграммы, графики зависимости, формулы расчётов, схемы алгоритмов, фотографии экспериментов, скриншоты интерфейсов программ.
-
-
Выводы и рекомендации: Представлены в виде пронумерованного списка. Должны кратко и ёмко отвечать на поставленные во введении задачи.
-
Список иллюстраций/таблиц (при необходимости): Если графических материалов много, для удобства комиссии составляется их перечень.
Детальные правила оформления по ГОСТу
1. Технические параметры документа:
-
Формат страницы: А4 (210 x 297 мм).
-
Ориентация: Книжная (вертикальная). Для больших таблиц или схем допустимо использовать альбомные (горизонтальные) листы.
-
Поля: Левое — 30 мм (для подшивки), остальные (верхнее, нижнее, правое) — по 20 мм.
-
Шрифт: Рекомендуется Times New Roman. Кегль (размер): 12-14 pt для основного текста. 16-18 pt — для заголовков разделов.
-
Интервал: Полуторный (1.5) между строками в основном тексте.
-
Выравнивание: По ширине страницы (justify). Заголовки центрируются.
-
Нумерация страниц: Сквозная, арабскими цифрами. Номер ставится в центре нижнего колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нём не ставится.
2. Оформление иллюстраций (рисунков, схем, графиков):
-
Каждая иллюстрация должна иметь сквозную нумерацию (Рисунок 1, Рисунок 2) и название, которое помещается под ней.
-
Формат подписи: Рисунок 1 – Название рисунка.
-
На все рисунки в тексте должны быть ссылки (например, «…как видно на рисунке 1…»).
-
Рисунки должны быть чёткими, контрастными, с читаемыми подписями к осям (для графиков) и элементам.
3. Оформление таблиц:
-
Таблицы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами.
-
Название таблицы располагается над ней.
-
Формат: Таблица 1 – Название таблицы.
-
Заголовки столбцов и строк пишутся с заглавной буквы. Точка в конце названий не ставится.
-
Если таблица большая и не помещается на одну страницу, её переносят. На следующей странице пишут «Продолжение таблицы 1», повторяют шапку таблицы.
4. Важные рекомендации:
-
Объём: Оптимальный объем раздаточного материала — 10-15 листов. Он должен быть достаточным для раскрытия сути, но не превращаться в полный текст работы.
-
Печать: Односторонняя печать на качественной белой бумаге.
-
Обложка: Желательно использовать прозрачный верхний и плотный нижний лист-подложку для придания солидности.
-
Связь с презентацией: На слайдах уместно делать пометки «(см. Раздаточный материал, Рисунок 2)», направляя внимание комиссии.
Как технологии упрощают создание материалов?
Подготовка и презентации, и раздаточного материала — это единый процесс. Сегодня его можно значительно ускорить с помощью современных сервисов. Например, при работе на платформе presentacium.ru вы можете использовать нейросеть для создания презентаций. Алгоритм не только помогает сгенерировать слайды, но и структурирует контент, выделяя ключевые данные, формулы и тезисы. Это служит отличной основой для последующего форматирования раздаточного материала: вы уже имеете чёткий каркас и логику изложения, а также подготовленные визуальные элементы (диаграммы, схемы), которые после небольшой доработки и добавления деталей можно легко перенести в документ Word для оформления по ГОСТу. Такой подход экономит время и обеспечивает смысловую согласованность между вашим выступлением, слайдами и раздаточным пакетом.
Типичные ошибки и как их избежать
-
Полное копирование слайдов: Это главная ошибка. Раздатка — не распечатка презентации.
-
Отсутствие титульного листа и содержания: Делает материал неофициальным и неструктурированным.
-
Слишком мелкий шрифт или сжатые поля: Затрудняет чтение и нарушает требования ГОСТ.
-
Предоставление сырых, необработанных данных: В раздаточный материал идут только ключевые, обработанные и интерпретированные результаты.
-
Несоответствие нумерации: Путаница в номерах рисунков и таблиц между раздаткой и ссылками в устном выступлении.
Заключение
Качественно оформленный раздаточный материал — это ваш тихий, но убедительный помощник на защите. Он демонстрирует уважение к комиссии, системность мышления и глубину проработки темы. Следуя приведённым правилам ГОСТ и академическим традициям, вы создадите документ, который не только дополнит ваше выступление, но и станет весомым аргументом в пользу высокой оценки вашего научного или исследовательского труда. Начните работу над «раздаткой» параллельно с презентацией, и на финишной прямой вам останется лишь отполировать детали.