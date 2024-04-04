Рис с крапивой: рецепт необычного постного блюда

Такое блюдо можно употреблять в пост или же в качестве гарнира подавать к любому мясу и рыбе.

Крапива – очень недооцененный ингредиент, который очень любили наши бабушки, но мало используют современные хозяйки. А зря, ведь она обладает массой полезных свойств. Несмотря на низкую калорийность, крапива богата питательными веществами и витаминами А, С и К. Она также содержит минералы, такие как железо, кальций и калий, и является хорошим источником пищевых волокон. Рекомендуем приготовить рассыпчатый рис с молодой крапивой по рецепту кулинарного блогера Дарии Дарико.

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Постный рис с крапивой

Ингредиенты:

рис – 100 гр;

молодая крапива – 300 гр;

зеленый лук – 1 пучок;

растительное масло – 1 — 2 ст. л;

вода (кипяток) – 400 мл;

соль, перец, орегано (по желанию).

Молодую крапиву, если таковой нет, можно заменить шпинатом

Способ приготовления:

Крапиву залить кипятком на 1-3 минуты, далее промыть и разобрать ее на листочки и молоденькие верхушки, все мелко нарезать.

Подсолнечное масло влить в кастрюлю с толстым дном или на сковородку, разогреть, всыпать туда порубленный зеленый лук, обжарить 30 секунд. Затем туда же отправить крапиву, перемешать с луком, а затем всыпать промытый длиннозернистый рис. Снова все перемешать, добавить соль, перец и специи (по желанию). Влить кипяток, перемешать, накрыть крышкой и варить на слабом огне до тех пор, пока испарится вся жидкость. Это займет примерно 20 минут.

Затем рис перемешать, добавить мелко порубленную зелень (укроп или петрушку).

Такое блюдо можно употреблять в пост или же в качестве гарнира подавать к любому мясу и рыбе.

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