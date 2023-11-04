Салат «Венеция» с куриной грудкой и морковью по-корейски

Близится сезон праздников! И я сейчас говорю не о Рождестве или Новом годе. Именно в этот период в нашей семье происходит череда дней рождения, которые традиционно празднуются в нашем с мужем доме. Конечно, родственники помогают с приготовлениями. Сестра моя, к примеру, всегда привозит свежую домашнюю выпечку. От ее малинового торта не оторваться. А свекровь готовит салат «Венеция» с куриной грудкой. Это ее любимый салат.

Моя свекровь вообще специалист по майонезным салатам. Она с трепетом ждет холодной поры года, чтобы без зазрения совести лакомиться «Шубой» или «Мимозой» через день. Но не подумайте, что она готовит лишь советскую классику. В ее арсенале полно современных закусок, таких как «Кукурузка» и салат «Венеция». О последнем я вам сегодня и расскажу.

Как приготовить салат «Венеция» с куриной грудкой

Вы удивитесь, насколько простой этот салат и как быстро он готовится. К сложным ингредиентам, которые вам понадобятся, можно причислить разве что курицу. Ее придется отварить заранее, чтобы использовать холодной. А всё остальное уже готово к использованию для салата.

Ингредиенты

Куриное филе2 шт. Морковка по-корейски200 г Маринованные огурцы4 шт. Твердый сыр200 г Консервированная кукуруза180 г Чеснок2 зуб. Петрушка1 пуч. Майонез4 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Первым делом нужно подготовить продукты. Куриное филе отварите в слегка подсоленной воде до готовности. Полностью остудите его и нарежьте мелкими кубиками. Твердый сыр натрите на средней терке. Таким же мелким кубиком, как и курицу, измельчите маринованные огурцы. Можете взять их чуть больше или меньше, чем указано в ингредиентах. Пересыпьте подготовленные ингредиенты в глубокий салатник.Туда же отправьте морковь по-корейски и чеснок, пропущенный через пресс. Мелко нашинкуйте зелень и пересыпьте ее в миску. Сверху добавьте консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом по вкусу. Посолите и поперчите закуску, тщательно ее перемешайте. Дайте салату несколько минут настояться (лучше в холодильнике), а затем подавайте к столу.

Согласитесь, очень просто. Тем не менее блюдо достойно подачи к праздничному столу. Оно яркое и сочное благодаря продуктам с насыщенным вкусом. Вот почему я люблю использовать кукурузу и морковь по-корейски во всех известных мне закусках. А вы добавляете эти ингредиенты? Делитесь лучшими рецептами!