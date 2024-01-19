Невесомое лакомство, которое просто тает во рту, — один из лучших вариантов домашнего десерта к утренней чашечке кофе. Нежный шоколадно-сметанный мусс, приготовленный своими руками, превратит начало дня в настоящую сказку. А всё благодаря неимоверной феерии вкуса.

Вы можете сделать этот десерт еще лучше. При желании добавьте в него банан, нарезанный кубиками, или замороженные ягоды (ежевику, малину или голубику). А также не забудьте посыпать готовое лакомство щедрым слоем какао-порошка, используя мелкое ситечко.

Как приготовить воздушный шоколадно-сметанный мусс

Чтобы это сладкое блюдо у вас получилось с первого раза, используйте холодную сметану (не комнатной температуры!). Ее жирность должна быть не менее 25 %, только тогда оно хорошо взобьется. Также не заменяйте сахарную пудру сахаром. Из-за его кристаликов сметанная смесь будет очень жидкой.

Ингредиенты

Сметана600 г Сахарная пудра110 г Ванилин1 щеп. Желатин15 г Вода75 г Какао-порошок25 г

Приготовление

В небольшую емкость всыпаем желатин. Заливаем его холодной водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем желатин на 15 минут при комнатной температуре для набухания.В глубокую емкость выкладываем холодную сметану жирностью 25 %. Всыпаем сахарную пудру и ванилин. Слегка перемешиваем. Затем взбиваем всё миксером до пышной побелевшей массы. Подогреваем желатин в микроволновой печи или на водяной бане до состояния жидкой однородной смеси. Добавляем к нему 2 ст. л. взбитой сметаны. Тщательно перемешиваем.Вводим желатиновую смесь к основной массе из сметаны. Аккуратно всё перемешиваем до однородной консистенции. Делим полученную массу на 2 равные части. В одну половину взбитой сметаны добавляем какао-порошок. Перемешиваем всё. Выкладываем то белую, то шоколадную массу в стеклянную форму, делая это хаотично.Ровняем всё, используя ложку или кулинарную лопатку. При помощи зубочистки создаем узор на десерте. Затягиваем форму пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на 3–4 часа.

Учтите, что во время приготовления десерта белая и шоколадная сметанные массы могут начать стабилизироваться еще до отправки в холодильник. Если вы их еще не успели смешать в форме, а этот процесс уже начался, сделайте следующее. Подогрейте каждую сметанную массу в микроволновой печи (будет достаточно 5 секунд). Важно лишь, чтобы перед соединением они были текучими, а не плотными.