В Европе мы с мужем обожаем скупаться в IKEA. Бродим по магазину буквально часами, пока голод не одолевает обоих. Тогда мы отправляемся в столовую этого же магазина, где неизменно заказываем его фирменные фрикадельки. Я была удивлена, что это не традиционное блюдо Швеции. Оказалось, местные хозяюшки чаще готовят из курицы. Особенно мне понравились шведские тефтели в сливочном соусе.
Швеция — поистине удивительная страна. Но полностью ощутить жизнь в ней трудно, не отведав ее традиционную кухню. Она раскрывает характер и историческую принадлежность местного населения. В то же время приятно привезти из путешествия не только магнитики и теплые перчатки, а и рецепты понравившихся блюд. Они способны возвратить приятные воспоминания в одно мгновение!
Как приготовить шведские тефтели в сливочном соусе
Предлагаю вам ознакомиться с рецептом, максимально соответствующим шведскому. Это питательное простое блюдо, которое обычно подают с многокомпонентным гарниром. К примеру, с картофельным пюре, консервированным или свежим горошком (зависит от сезона), зеленью и даже с ягодным конфитюром. Такое сочетание обеспечивает яркий вкус. Стоит попробовать!
Ингредиенты
Куриный фарш500 г Горчица1 ч. л. Соль0,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Оливковое масло1 ч. л. Лук1 шт. Вода100 мл Сливки250 мл Кукурузный крахмал2 ч. л. Соевый соус1 ч. л.
Приготовление
- Приготовьте куриный фарш. К нему добавьте соль, горчицу и черный перец. Из этой смеси сформируйте шарики средних размеров. Обжарьте их все вместе на сковороде с разогретым оливковым маслом.
Спустя минут 10, когда на тефтелях появится золотистая корочка, добавьте к ним измельченный лук. Обжаривайте всё еще пару минут. В этом время смешайте ингредиенты для соуса.В глубокую миску перелейте сливки, воду и соевый соус. Добавьте крахмал и замешайте всё венчиком. Соус перелейте в сковороду и дайте ему загустеть. На это уйдет несколько минут под крышкой.
Тефтели в сливочном соусе по-шведски готовы! Если хотите дополнить трапезу традиционным десертом северного народа, рекомендую приготовить миндальный торт. Он тоже очень популярен среди посетителей IKEA. А вам нравится шведская кухня? Какие блюда вам импонируют больше всего?