В Европе мы с мужем обожаем скупаться в IKEA. Бродим по магазину буквально часами, пока голод не одолевает обоих. Тогда мы отправляемся в столовую этого же магазина, где неизменно заказываем его фирменные фрикадельки. Я была удивлена, что это не традиционное блюдо Швеции. Оказалось, местные хозяюшки чаще готовят из курицы. Особенно мне понравились шведские тефтели в сливочном соусе.

Швеция — поистине удивительная страна. Но полностью ощутить жизнь в ней трудно, не отведав ее традиционную кухню. Она раскрывает характер и историческую принадлежность местного населения. В то же время приятно привезти из путешествия не только магнитики и теплые перчатки, а и рецепты понравившихся блюд. Они способны возвратить приятные воспоминания в одно мгновение!

Как приготовить шведские тефтели в сливочном соусе

Предлагаю вам ознакомиться с рецептом, максимально соответствующим шведскому. Это питательное простое блюдо, которое обычно подают с многокомпонентным гарниром. К примеру, с картофельным пюре, консервированным или свежим горошком (зависит от сезона), зеленью и даже с ягодным конфитюром. Такое сочетание обеспечивает яркий вкус. Стоит попробовать!

Ингредиенты

Куриный фарш500 г Горчица1 ч. л. Соль0,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Оливковое масло1 ч. л. Лук1 шт. Вода100 мл Сливки250 мл Кукурузный крахмал2 ч. л. Соевый соус1 ч. л.

Приготовление

Приготовьте куриный фарш. К нему добавьте соль, горчицу и черный перец. Из этой смеси сформируйте шарики средних размеров. Обжарьте их все вместе на сковороде с разогретым оливковым маслом. Спустя минут 10, когда на тефтелях появится золотистая корочка, добавьте к ним измельченный лук. Обжаривайте всё еще пару минут. В этом время смешайте ингредиенты для соуса.В глубокую миску перелейте сливки, воду и соевый соус. Добавьте крахмал и замешайте всё венчиком. Соус перелейте в сковороду и дайте ему загустеть. На это уйдет несколько минут под крышкой.

Тефтели в сливочном соусе по-шведски готовы! Если хотите дополнить трапезу традиционным десертом северного народа, рекомендую приготовить миндальный торт. Он тоже очень популярен среди посетителей IKEA. А вам нравится шведская кухня? Какие блюда вам импонируют больше всего?