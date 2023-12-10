Так готовят в Китайских ресторанах. Невероятно вкусная закуска на праздничный стол

Готовить салаты с субпродуктами решаются зачастую не все. Дело в том, что салаты с субпродуктами в отличие от мясных имеют измененную консистенцию. Например, салат с печенью явно будет отличаться от салата с говядиной. При этом оба вида салатов получаются вкусными, если их правильно приготовить.

Далеко не все субпродукты хорошо сочетаются с тем спектром продуктов для салатов, которые мы привыкли использовать. Поэтому в плане экспериментов с субпродуктами и овощами, фруктами и заправками надо быть аккуратнее. Лучше придерживаться проверенных рецептов, которые помогут создать вкусный салат.

Расскажем, как сделать салат из сердечек.

Ингредиенты для салата с сердечками:

Куриные желудочки — 500 г;

Вода;

Соль — ½ ч.л.;

Черный перец — 10 шт.;

Душистый перец — 4 шт.;

Лавровый лист — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Растительное масло — 5 ст.л.;

Яблочный уксус — 2 ст.л.;

Соевый соус — 1 ст.л.;

Черный перец;

Кориандр — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Укроп — пучок.

Приготовление салата с сердечками:

Промываем сердечки в воде, выкладываем в кипящую воду. Высыпаем в воду соль, варим 50 минут под крышкой. Периодически снимаем пену с поверхности.

Высыпаем к сердечкам черный перец горошком и добавляем лавровый лист. Варим еще 10 минут под крышкой, а затем вынимаем и остужаем.

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук. Небольшими кусочками режем сердечки и выкладываем к луку. Смешиваем в отдельной таре растительное масло, яблочный уксус, соевый соус, черный перец, кориандр и сахар.

Заливаем лук и сердечки данным соусом и перемешиваем. Шинкуем укроп, посыпаем им салат.

Остается оставить салат в холодильнике под пищевой пленкой на час.

Получается простой салат из нескольких компонентов.