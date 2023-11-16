Описание приготовления:
Вместо плавленого сыра можно взять творожный и добавить в него зелень, мелко порезанный свежий огурец и чеснок. Вместо огурца можно использовать болгарский перец зеленого цвета.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра Блюдо: Закуски / Тарталетки
Состав / Ингредиенты:
- Тарталетки 6 Штук
- Сыр плавленый 6 Ст. ложек
- Икра 6 Ст. ложек (красная и черная)
- Сыр 10 Грамм (твердый)
- Маслины 18 Штук (без косточек)
- Огурец 1 Штука
Количество порций 6
Калорийность
226 ккал
Калорийность
14 г
Белки
13 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тарталетки «Дракончики» на Новый год»
Подготовьте все ингредиенты.
Заполните тарталетки плавленым сыром. У меня сыр с зеленью и солеными огурчиками.
Вырежьте из ломтика сыра глаза для дракона, из оливок сделайте зрачки и рожки, а из огурца ушки.
Поверх заполненных тарталеток выложите ушки и рожки дракона.
Покройте тарталетки тонким слоем икры.
Сверху выложите глаза, из пары икринок другого цвета сделайте нос, а из тонкой полоски огурца рот.
Тарталетки «Дракончики» готовы, приятного вам аппетита! С Наступающим Новым годом!