Описание приготовления:

Вместо плавленого сыра можно взять творожный и добавить в него зелень, мелко порезанный свежий огурец и чеснок. Вместо огурца можно использовать болгарский перец зеленого цвета.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра Блюдо: Закуски / Тарталетки

Состав / Ингредиенты:

Тарталетки 6 Штук

Сыр плавленый 6 Ст. ложек

Икра 6 Ст. ложек (красная и черная)

Сыр 10 Грамм (твердый)

Маслины 18 Штук (без косточек)

Огурец 1 Штука

Количество порций 6

Калорийность

226 ккал

Калорийность

14 г

Белки

13 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарталетки «Дракончики» на Новый год»

Подготовьте все ингредиенты.

Заполните тарталетки плавленым сыром. У меня сыр с зеленью и солеными огурчиками.

Вырежьте из ломтика сыра глаза для дракона, из оливок сделайте зрачки и рожки, а из огурца ушки.

Поверх заполненных тарталеток выложите ушки и рожки дракона.

Покройте тарталетки тонким слоем икры.

Сверху выложите глаза, из пары икринок другого цвета сделайте нос, а из тонкой полоски огурца рот.

Тарталетки «Дракончики» готовы, приятного вам аппетита! С Наступающим Новым годом!