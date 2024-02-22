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Тетеря или Рябко в горшке: древний рецепт вкуснейшего блюда времен Войска Запорожского

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Тетеря или Рябко в горшке: древний рецепт вкуснейшего блюда времен Войска Запорожского

Тетеря – древнее украинское блюдо. Его можно есть самостоятельно или подавать как гарнир.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тетеря готовится из пшена. Для заправки можно взять масло и по желанию добавить чеснок, поджаренный до золотистого цвета лук, свежий укроп, зеленый лук, домашний сыр, или тертую морковь.

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Тетеря

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан пшена;
– 1 стакан гречневой муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 4 стакана воды;
– зелень, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Пшено очень хорошо помойте, залейте двумя стаканами воды и готовьте в закрытом горшке на маленьком огне 25 минут после закипания.
  2. Гречневую муку залейте двумя стаканами воды и расколите до жидкого теста, как на блины.
  3. К приготовленному пшену в горшок добавьте гречневое тесто, вымешайте, закройте горшок и готовьте на маленьком огне еще 15 минут.
  4. Готовую тетерю заправьте маслом. Ее можно подавать со шпундрой, свежими и тушеными овощами, зеленью, мясом и рыбой.

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