ГлавнаяРецептыТетеря или Рябко в горшке: древний рецепт вкуснейшего блюда времен Войска Запорожского Тетеря или Рябко в горшке: древний рецепт вкуснейшего блюда времен Войска Запорожского На чтение: 1 минута Тетеря – древнее украинское блюдо. Его можно есть самостоятельно или подавать как гарнир. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тетеря готовится из пшена. Для заправки можно взять масло и по желанию добавить чеснок, поджаренный до золотистого цвета лук, свежий укроп, зеленый лук, домашний сыр, или тертую морковь. Стоит попробовать Жареный картофель по-испански: приготовьте тортилью – это блюдо удивит вас простотой и вкусом Тетеря Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 стакан пшена; – 1 стакан гречневой муки; – 50 миллилитров растительного масла; – 4 стакана воды; – зелень, соль по вкусу. Приготовление: Пшено очень хорошо помойте, залейте двумя стаканами воды и готовьте в закрытом горшке на маленьком огне 25 минут после закипания. Гречневую муку залейте двумя стаканами воды и расколите до жидкого теста, как на блины. К приготовленному пшену в горшок добавьте гречневое тесто, вымешайте, закройте горшок и готовьте на маленьком огне еще 15 минут. Готовую тетерю заправьте маслом. Ее можно подавать со шпундрой, свежими и тушеными овощами, зеленью, мясом и рыбой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить розовый салат из свеклы. Поделитесь с друзьями