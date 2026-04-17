Морська корозія

Одеський клімат — це не лише м’які зими, а й постійний вплив соляного аерозолю. Навіть якщо будинок розташований не на першій лінії, мікрочастинки солі поступово осідають на металі та прискорюють процеси окислення. Звичайна фурнітура в таких умовах втрачає плавність ходу, з’являються скрипи та люфти. Саме тому до вибору механізмів потрібно ставитися максимально уважно:

багатошарове антикорозійне покриття фурнітури

використання перевірених систем Maco та Roto

захист прихованих елементів від вологи

стійкість до перепадів температури

довговічність рухомих вузлів

Правильно підібрана фурнітура — це не просто комфорт відкривання. Це гарантія того, що вікно не вийде з ладу через пару сезонів і не потребуватиме постійного обслуговування.

Ущільнювачі та вологість

Висока вологість у прибережній зоні впливає не лише на метал, а й на еластичні елементи. Ущільнювачі першими приймають на себе удар: вони контактують з повітрям, водою та ультрафіолетом. Якщо матеріал низької якості, він швидко втрачає форму, тріскається і пропускає холодне повітря. Тому важливо враховувати ключові параметри:

стійкість до вологи та солей

збереження еластичності при спеці та холоді

щільне прилягання по периметру

захист від ультрафіолету

тривалий термін служби без деформації

Хороший ущільнювач безпосередньо впливає на герметичність. В умовах Одеси це особливо критично, адже навіть невеликий зазор перетворюється на джерело вогкості та протягів.

Посилення профілю

Прибережні райони славляться не лише вологістю, а й вітрами. Особливо це відчувається в новобудовах та будинках з відкритою експозицією до моря. Віконна конструкція зазнає серйозних навантажень, які з часом можуть призвести до деформації. Посилене армування стає обов’язковим елементом надійності:

металеве армування всередині профілю

стійкість до вітрових навантажень

збереження геометрії стулок

захист від провисання

стабільність конструкції на висоті

Без посилення навіть якісний профіль може втратити форму. А це вже впливає на герметичність, шумоізоляцію та загальний комфорт у приміщенні.

Профілі та склопакети

Вибір профільної системи — це баланс між бюджетом та вимогами до комфорту. Компанія «АЛІАС-Одеса» пропонує рішення, адаптовані під місцевий клімат. Тут важливо враховувати не лише бренд, а й конфігурацію вікна в цілому:

Rehau Euro 60 для балконів та технічних приміщень

Rehau Euro 70 та Brillant-Design для житлових просторів

WDS як універсальний варіант під клімат України

Steko для доступних рішень

мультифункціональні склопакети із захистом від сонця

Такі комбінації дозволяють не лише зберегти тепло взимку, а й уникнути перегріву влітку. Особливо актуально для квартир з південного боку.

Сервіс та підхід

Якісне вікно — це не лише профіль та склопакет. Велику роль відіграє підхід компанії до роботи. «АЛІАС» робить ставку на комплексний сервіс, що особливо важливо для складних умов експлуатації:

безкоштовний професійний замір

повний цикл від виробництва до монтажу

скління балконів та лоджій «під ключ»

панорамні та розсувні системи

гарантія до 5–10 років

Додатково варто враховувати такі деталі, як тепла дистанційна рамка та наявність дитячих замків. Ці дрібниці безпосередньо впливають на комфорт та безпеку.

«АЛІАС»: найкращі вікна в Одесі

Компанія «АЛІАС-Одеса» впевнено закриває потреби місцевого ринку, пропонуючи рішення, адаптовані під морський клімат. Тут враховуються всі нюанси: від корозії до вітрових навантажень. Використання якісних профілів, надійної фурнітури та грамотного монтажу формує довговічний результат. Такий підхід дозволяє не просто встановити вікна, а створити стійку систему захисту житла. В умовах Одеси це вже не опція, а необхідність.