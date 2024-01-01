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Вкусное и простое в приготовлении домашнее печенье на кислом молоке: съедают его за считанные минуты

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Вкусное и простое в приготовлении домашнее печенье на кислом молоке: съедают его за считанные минуты

Если гости уже на пороге, предлагаем приготовить очень вкусное печенье по простому рецепту.

Готовится оно из простых ингредиентов, а процесс приготовления занимает очень мало времени. Скорее записывайте рецепт.

Ингредиенты:

  • Кефир — 100 мл;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Масло — 60 мл;
  • Сахар — 30 граммов;
  • Мука — 250 граммов;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Как сделать

Сначала миксером нужно взбить яйца, сахар и кефир.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 01.01.2024 11:10 Проверено редакциейСодержаниеИнгредиенты:Как сделать

После добавьте остальные ингредиенты и половину муки, смешайте все до однородности.

Добавьте муку, которая осталась и замесите тесто. Оно должно быть мягким.

Раскатайте тесто толщиной 10 мм. Присыпьте слой теста сахаром.

Нарежьте тесто произвольными кусочками и выложите на противень застеленный бумагой для выпечки.

Отправьте противень в духовку, установите температуру 180 градусов и выпекайте пятнадцать минут.

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