Вкусное и простое в приготовлении домашнее печенье на кислом молоке: съедают его за считанные минуты

Если гости уже на пороге, предлагаем приготовить очень вкусное печенье по простому рецепту.
Готовится оно из простых ингредиентов, а процесс приготовления занимает очень мало времени. Скорее записывайте рецепт.
Ингредиенты:
- Кефир — 100 мл;
- Яйца — 1 шт.;
- Масло — 60 мл;
- Сахар — 30 граммов;
- Мука — 250 граммов;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Как сделать
Сначала миксером нужно взбить яйца, сахар и кефир.
Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 01.01.2024 11:10 Проверено редакциейСодержаниеИнгредиенты:Как сделать
После добавьте остальные ингредиенты и половину муки, смешайте все до однородности.
Добавьте муку, которая осталась и замесите тесто. Оно должно быть мягким.
Раскатайте тесто толщиной 10 мм. Присыпьте слой теста сахаром.
Нарежьте тесто произвольными кусочками и выложите на противень застеленный бумагой для выпечки.
Отправьте противень в духовку, установите температуру 180 градусов и выпекайте пятнадцать минут.
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