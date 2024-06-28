Водка: подборка популярных коктейлей

Водка — крепкий напиток, который популярно пить отдельно или смешивать с другими ингредиентами для приготовления коктейлей. Миксологи создают разные варианты — от классических шотов до авторских лонгов с необычными вкусовыми сочетаниями. Рассмотрим самые популярные коктейли на основе водки, чтобы ваши вечеринки проходили весело и вкусно.



Шоты: маленькие и пьянящие

Шот — это напиток, который подается в небольшой рюмке. Коктейли пьются залпом, так как чаще всего состав не позволяет «растянуть удовольствие» и посмаковать, ведь некоторые экземпляры принято поджигать. Такие напитки обычно употребляют через соломинку.

Например, популярен коктейль «Топ банана». Прежде чем его готовить и подавать, нужно выбрать и купить водку в магазине с крепостью не ниже 40 градусов. На низ шота наливается банановый сироп, сверху укладываются слоями ликеры — какао и кофейный, а затем добавляется крепкий ингредиент. Верх поджигается и быстро пьется. Микс получается сладким с тропическими нотками.

Более простой вариант шота, который не нужно поджигать, — «Дядя Ваня». Слоями укладываются гранатовый сироп, лимонный сок и крепкий алкоголь. Ингредиенты должны быть хорошо охлажденными. Напиток пьют залпом, не используя соломинку.

Лонги: долгоиграющее удовольствие

Лонги — коктейли, которые подаются в хайболах или другой посуде объемом от 300 мл. Самые популярные варианты миксов с крепким алкоголем:

«Отвертка». В высоком стакане необходимо смешать соки апельсина, мандарина, лед и крепкий алкоголь. Затем нужно добавить немного ангостуры, буквально несколько капель. По желанию можно украсить сушеной или свежей долькой апельсина. «Морской бриз». Стакан заполняют льдом, в него наливают клюквенный и грейпфрутовый соки, водку. Ингредиенты перемешивают, бокал украшают долькой лайма. «Космополитен». Особенность этого микса — нужна не обычная водка, а цитрусовая. Ее смешивают с лаймовым и клюквенным соками, апельсиновым ликером в шейкере. Напиток наливают в бокал для мартини, наполненный льдом. Посуду можно украсить долькой апельсина или цедрой.

Крепость микса можно регулировать самостоятельно, изменяя пропорции классических рецептов. Если нравятся легкие напитки, нужно уменьшить количество ликеров, водки и другого алкоголя, а соков и сиропов — увеличить. Можно экспериментировать со вкусами, создавая авторские сочетания. Например, заменить в «Отвертке» апельсиновый и мандариновый соки на яблочный и персиковый. Если хотите добавить крепости традиционному коктейлю, в маркете важных штук Maudau можно купить разные ликеры. Чтобы готовить напитки на профессиональном уровне и красиво подавать их, рекомендуем приобрести посуду для бара и специальные бокалы. Вкусные и пьянящие коктейли — залог успеха любой вечеринки.