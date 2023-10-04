Врач назвала группы людей, которым противопоказаны цукини

Цукини часто включают в рацион, полагаясь на их пользу и низкокалорийность. Но диетолог Наталья Гридина отметила, что не всем можно употреблять этот продукт. Об этом эксперт рассказала изданию «Лайф».

Врач напомнила, что в цукини содержатся калий, магний, железо, фосфор и другие минералы. Не меньше в нем и витаминов разных групп — А, С, Е, РР и В. Уникальное вещество пектин ценно для тех, кто с помощью цукини пытается похудеть, а клетчатка улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.

Цукини, в отличие от других сортов кабачка, сохраняет свойства даже после обработки — овощ можно жарить, запекать и варить, менее полезным он не станет.

Однако диетолог напомнила, что цукини подходит далеко не всем. Продукт противопоказан двум группам людей — пациентам с аллергией и тем, у кого нарушен вывод калия из организма.

Ранее Елена Соломатина поделилась правильными способами приготовления кабачков: лучше не жарить, а варить или есть их сырыми, если продукт достаточно молодой. При такой обработке — или при ее отсутствии — овощ сохранит максимальную пользу.