Як вибрати гарний подарунок на честь дня народження брата: перелік варіантів

День народження брата — чудова нагода нагадати йому, наскільки він для вас важливий. А для цього треба вибрати відповідний подарунок, який продемонструє повагу та любов до родича. В статті розповідаємо, який саме презент можна вручити брату, щоб обраний варіант був не лише приємним, а й корисним.

Гаджети та аксесуари

Техніка завжди залишається актуальним подарунком, тож брату можна подарувати:

портативну колонку; бездротові навушники; павербанк; ігрову мишу, клавіатуру, геймпад; смартгодинник; фітнес-браслет.

Такими речами, які додають більше комфорту у повсякденне життя, брат зможе користуватися щодня, особливо якщо перед покупкою дізнатися, який саме гаджет наразі потрібен.

Подарункові набори алкоголю

Якщо брат цінує якісні алкогольні напої, можна вибрати на подарунок щось відповідне. Наприклад, купити подарунковий алкогольний набір:

пляшку віскі з каменями для охолодження та келихами для дегустації; колекційну пляшку рому, джину чи коньяку у подарунковій коробці; дегустаційний сет крафтового пива; мініпляшки з різними напоями.

Також можна самостійно сформувати тематичний бокс з певним різновидом алкоголю, аксесуарами та закусками.

Одяг і аксесуари

Братові можна подарувати щось практичне:

футболку або худі з індивідуальним принтом; стильний рюкзак або сумку; портмоне або ремінь з натуральної шкіри; годинник; браслет.

При виборі певного варіанту головне — орієнтуватися на стиль отримувача презента, щоб подарунок став гармонійною частиною образу людини.

Подарунки для хобі

В цьому випадку треба орієнтуватися на захоплення брата і відповідно до цього вибрати подарунок:

для спортсмена — новий інвентар, форму, абонемент в спортзал; для музиканта — аксесуари до інструмента; для художника — професійні фарби, пензлі, мольберт; для автолюбителя — набір для догляду за авто або аксесуари для салону, які можна знайти в маркеті корисних штук MAUDAU.

Такі подарунки дозволяють продемонструвати, що ви пам’ятаєте про хобі брата і підтримуєте його у певному захопленні.

Жартівливі та креативні сюрпризи

Якщо у вас із братом легкі та веселі стосунки, можна вибрати подарунок з гумором:

чашку або футболку з кумедним написом; цікаву настільну гру; персоналізований комікс; карикатуру.

Такі речі дарують гарний настрій і підкреслюють близькість стосунків.

Персоналізовані подарунки

Часто найбільш цінні речі — це ті, що створені для певної людини. Тож брату можна подарувати:

аксесуар чи прикрасу з гравіюванням; фотокнигу з вашими спільними знімками; постер у стилі улюбленого фільму чи серіалу з зображенням отримувача презента.

Головне — проявити трохи креативності та витратити певний час для створення персоналізованого подарунка, який точно запам’ятається надовго.