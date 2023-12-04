Узвар на Рождество: карпатский рецепт

На прошлое Рождество муж собрал нас всех в охапку (даже мать с тещей) и увез в Карпаты. Там мы пробыли буквально пару дней, но напитались приятными эмоциями и впечатлениями на весь следующий год. Я была в восторге от местных традиций: вертеп, костюмы, песни… А вот мужу пришлась по вкусу карпатская кухня. В этом году, встречая праздник дома, подам узвар на Рождество. Так хочу порадовать близких!

Рождественская трапеза, согласно традиции, должна быть скромной и не вырвиглазной. Никаких многослойных майонезных салатов, бутербродов с икрой и фаршированной рыбы. Такому прошлому не место в нашем будущем. А вот то, чем угощались в святой вечер наши предки, всегда будет актуально. Берите на заметку рецепт ароматного узвара!

Как приготовить узвар на Рождество

Для приготовления такого традиционного украинского напитка вам понадобится 3 горсти сухофруктов: груш, яблок и слив. Отдайте предпочтение именно домашним сушеным фруктам, ведь из них узвар получится куда вкуснее. А вот вместо сахара можете использовать мёд. Это уже по вкусу.

Ингредиенты

Сушеные груши100 г Сушеные яблоки100 г Чернослив100 г Вода5 г Сахар2 ст. л.

Приготовление

Домашние сухофрукты промойте так, чтобы на них не осталось ни пылинки. Воду перелейте в большую кастрюлю, доведите почти до кипения (до первого бульканья). Пересыпьте в нее сухофрукты. Томите узвар на медленном огне при минимальном кипении 3 минуты. Далее огонь выключите, добавьте в кастрюлю сахар (или мёд). Плотно закройте узвар крышкой и оставьте на 5 часов настаиваться. За это время он полностью остынет.

Насыщенный темный узвар на домашних сухофруктах готов. Подавайте его к столу как теплым, так и охлажденным. Этот традиционный рождественский напиток призван не только утолять жажду, но и насыщать гостей полезными витаминами. Лучший энергетик без грамма химии!