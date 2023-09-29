Завиванцы с вишней и орехами – старинный рецепт украинской кухни

Завиванцы – давнее блюдо украинской кухни, которое мы, к сожалению, не так часто готовим дома. Чтобы не забывать такие рецепты, предлагаем испечь их дома с вишней и орехами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Еще с давних времен завиванцы символизируют благополучие и прочность семьи. Чтобы не забывать старинные украинские блюда, предлагаем превратить процесс выпечки в семейную традицию.

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Елизавета Глинская вспомнила, как ее прабабушка все выпекала в печи, в глиняных кувшинах или на металлических листах, что придавало непревзойденный вкус и аромат блюдам. Время проходит, и мы с вами уже все готовим в духовках, на плитах. Но вкус от этого не должен утрачиваться. Завиванки с вишнями и орехами – отличный вариант для десерта к чаю или кофе. Попытайтесь и вы уже не сможете оторваться.

Рецепт завиванцев с вишнями и орехами

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8

Ингредиенты для опары:

– 300 граммов молока;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 20 граммов сахара;

– 150 граммов муки.

Для теста:

– опара;

– 500 граммов муки;

– 100 граммов яиц;

– 4 грамма соли;

– 60 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла.

Вишневая начинка:

– 500 граммов вишен;

– 150 граммов сахара+корица;

– 40 граммов кукурузного крахмала.

Ореховая начинка:

– 180 граммов грецкого ореха;

– 100 граммов сахара;

– 80 граммов сливочного масла.

Для глазирования:

– 20 граммов желтка;

– 10 граммов молока.

Приготовление:

Для приготовления опары смешиваем все ингредиенты. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Для теста нужно смешать все ингредиенты. Оставить на 1,5 часа при комнатной температуре, чтобы оно подошло.

Для вишневой начинки нужно смешать все ингредиенты в ковшей, проварить. Охладить.

Для ореховой смеси орехи и сахар, сливочное масло в измельчителе до консистенции «мокрого песка».

Раскатываем тесто скалкой, на силиконовом коврике, выкладываем, формируем завиванец. Оставляем тесто подниматься на час.

Смазываем глазированием.

Выпекаем завиванец в разогретой до 175 градусов духовке – 30 – 35 минут.

Приятного аппетита!

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