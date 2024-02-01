Женские золотые кольца: что нужно знать перед покупкой?

Сложно представить женщину, которая откажется от красивого золотого кольца на своем пальце. Это одно из самых популярных украшений среди женщин, которое уступает разве что только серьгам. Купить золотое кольцо женское чаще всего решают мужчины, которые хотят сделать достойный подарок своей избраннице. Разобраться в ювелирных тонкостях им бывает непросто, поэтому мы решили разобраться самые частые вопросы о покупке женских золотых колец.

FAQ про женские золотые кольца

Мы поговорили с представителем ювелирного салона, чтобы вместе разобраться, какие вопросы про женские золотые кольца мужчин беспокоят наиболее часто. А также ответить на них вместе с экспертом.

Какие факторы влияют на качество золота, используемого в изготовлении женских золотых колец?

Чтобы подарок получился достойным, важно выбирать качественное изделие. На качество драгоценного металла влияет проба, цвет, обработка, гипоаллергенные свойства, дизайн и оригинальность символики. Например, 750 проба будет стоить дороже, поскольку там больше процент драгоценного металла. Она больше подходит для людей с чувствительной кожей, ведь в ней меньше примесей, на которые может появиться аллергия.

Какие виды камней часто встречаются в женских золотых кольцах?

Бриллиант и фианит — короли среди ювелирных инкрустаций в аксессуарах для женщин. Их ключевая разница в стоимости. Бриллиант — настоящий алмаз, который подвержен обработке. Самый дорогой камень в массовом ювелирном производстве. Фианит — искусственно созданный кристалл по образу и подобию алмаза. Его специально выращивают в лабораторных условиях, поэтому женское золотое кольцо с синтетическим камнем можно купить недорого. Также для женских золотых колец используют цветные камни: гранат, изумруд, сапфир, топаз, агат, аметист, бирюза и другие. Их стоимость зависит от редкости минерала.

Какие техники и методы обработки применяются при создании женских золотых колец?

Для золотых женских колец ювелиры используют такие технологии, как родирование, чернение, алмазная грань. Каждая обработка оказывает на итоговое украшение разный эффект.

Родирование — покрытие готового женского золотого кольца тонким слоем родия. Это драгоценный металл, который слишком мягкий и дорогой, чтобы из него делать украшения, но отлично справляется в качестве дополнительной защиты. Родированные изделия стоят дороже, но защищены от внешнего воздействия, поэтому служат дольше.

Чернение — древняя техника обработки драгоценных изделий. Если родирование практически не меняет внешний женского золотого украшения, то чернение добавляет налет старины и делает некоторые элементы аксессуара черными. Помимо визуальной составляющей, чернение также защищает женское золото кольцо. Чаще всего эту технологию используют для украшений религиозного характера. Например, женское золотое кольцо «Спаси и Сохрани».

Алмазная грань — технология обработки готового изделия, во время которой используют специальное оборудование с алмазными резцами. Алмазная грань обеспечивает исключительно эстетическую составляющую. С ее помощью можно создавать уникальные и сложные узоры, динамические элементы и абстракции.