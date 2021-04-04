10 вариантов здорового перекуса

Если вы отчаянно хотите быстро перекусить и подзарядить свои батарейки, не смотрите в сторону доступных фаст-фудов. Есть много здоровых перекусов, альтернативных фастфуду, только гораздо более полезных. С этой информацией нам помог сайт Healthy food near me.

АВОКАДО КАК ПОЛЕЗНАЯ ЗАКУСКА

Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и клетчатку. Во-первых, даже небольшое количество авокадо прекрасно питает и поддерживает работу сердечной мышцы. Во-вторых, мякоть авокадо содержит витамины группы В, К, калий , медь , витамины Е и С.

ЧЕРНИКА

Черника и другие ягоды придают силы и тонуса. Эта ягода наделяет своей способностью улучшать память и защищать организм от окислительного повреждения.

АРАХИСОВОЕ МАСЛО КАК ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС

Арахисовое масло в небольшом количестве обеспечит вас витаминами и минералами, и это невероятно вкусно! Масло этого ореха содержит витамины группы В, Е, медь, марганец , фосфор и магний .

МИНДАЛЬ

Во-первых, этот орех богат калориями и жирами, но польза от вашей диеты неоценима. Во-вторых, несмотря на свои свойства, он помогает сбросить лишние килограммы, а содержащиеся в нем полезные жирные кислоты помогают работе сердца и кровеносных сосудов — миндаль с высоким содержанием белка, витамина Е , магния и марганца.

КЛУБНИКА КАК ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС

Низкокалорийный антиоксидант, источник многих витаминов и минералов. Клубника достаточно сытная, чтобы утолить голод. А еще она поддержит сердце, нормализует уровень сахара в крови и защитит организм от свободных радикалов.

ФИСТАШКИ

Фисташки также являются прекрасным источником белка, который хорошо усваивается. Небольшое количество этих орехов восполняет недостаток витамина B, железа , калия и фосфора.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Темный шоколад, содержание какао в котором более 70 процентов — полезные конфеты и заряд энергии для вашего уставшего организма. Темный шоколад помогает сердцу, кровеносным сосудам, улучшает память, нормализует нервную систему, улучшает настроение и является мощным антиоксидантом.

СЫР КАК ПОЛЕЗНАЯ ЗАКУСКА

Если вы выберете сыр немного жирным, его польза будет ощутима в качестве закуски. Сыр — источник животных жиров и белка, он также содержит витамины и минералы: кальций , фосфор, селен , цинк, витамин B12.

ЙОГУРТ КАК ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС

Йогурт без добавок и консервантов — дополнительный источник кальция и белка. Натуральный йогурт устранит дискомфорт в желудке и кишечнике, тем самым повысив иммунную систему и, возможно, усвоив питательные вещества из других продуктов.

ПОПКОРН КАК ПОЛЕЗНАЯ ЗАКУСКА

Если попкорн приготовлен без масла и сахара, это полезная закуска. Это цельнозерновой продукт, обязательно время от времени включайте его в рацион.