Описание приготовления:
Ребрышки "Кальби" получаются пикантного вкуса, а за счет долгого томления в духовке очень мягкими. Подаются ребрышки с овощным салатом, свежими овощами и листьями салата, куда можно завернуть мясо.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ребрышки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Корейская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 80 Грамм
- Сельдерей 50 Грамм (черешковый)
- Чеснок 3 Зубчика
- Соус соевый 5 Ст. ложек
- Бульон 500 Миллилитров (или вода)
- Ребра говяжьи 400 Грамм
- Соль По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
139 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ребра "Кальби" в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ребер "Кальби" в духовке. Овощи и зелень вымойте, морковь почистите.
Говяжьи ребра сполосните, обсушите и разрежьте на сегменты. Затем острым ножом разрежьте мясо раскрывая как книжку, превращая мясо в ленточки.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите ребрышки и обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Переложите мясо в форму для запекания.
Сельдерей порежьте поперек на кусочки, морковь соломкой, а чеснок на колечки. Положите овощи в сковороду после обжаривания ребрышек. Обжаривайте их на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
Переложите ребрышки в форму к ребрышкам, посолите, поперчите и влейте бульон, смешанный с соевым соусом.
Форму с мясом закройте фольгой. Поставьте в горячую духовку и готовьте в течение 3 часов при температуре 180 градусов. Готовые ребрышки "Кальби" достаньте из духовки и сразу подавайте к столу, украсив зеленью.
Приятного аппетита!