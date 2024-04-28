Описание приготовления:

Ребрышки "Кальби" получаются пикантного вкуса, а за счет долгого томления в духовке очень мягкими. Подаются ребрышки с овощным салатом, свежими овощами и листьями салата, куда можно завернуть мясо.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ребрышки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Корейская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Морковь 80 Грамм

Сельдерей 50 Грамм (черешковый)

Чеснок 3 Зубчика

Соус соевый 5 Ст. ложек

Бульон 500 Миллилитров (или вода)

Ребра говяжьи 400 Грамм

Соль По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

139 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ребра "Кальби" в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ребер "Кальби" в духовке. Овощи и зелень вымойте, морковь почистите.

Говяжьи ребра сполосните, обсушите и разрежьте на сегменты. Затем острым ножом разрежьте мясо раскрывая как книжку, превращая мясо в ленточки.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите ребрышки и обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Переложите мясо в форму для запекания.

Сельдерей порежьте поперек на кусочки, морковь соломкой, а чеснок на колечки. Положите овощи в сковороду после обжаривания ребрышек. Обжаривайте их на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Переложите ребрышки в форму к ребрышкам, посолите, поперчите и влейте бульон, смешанный с соевым соусом.

Форму с мясом закройте фольгой. Поставьте в горячую духовку и готовьте в течение 3 часов при температуре 180 градусов. Готовые ребрышки "Кальби" достаньте из духовки и сразу подавайте к столу, украсив зеленью.

Приятного аппетита!