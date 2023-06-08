24vulkan.online

Возможно склонение заявки!
ВАЖНО! Фокус-слово «Вулкан» упомянуть 1 раз в Н1 и 3-4 раза в тексте (можно склонять)
По возможности — анонс на главной.
Добрый день!
Важно! Писать про бренд, который указан в title продвигаемого урла!
Прошу написать обзор на тему азартных игр. В качестве примера возможен общий обзор или описание игрового автомата с продвигаемой страницы.
1. Статья должна соответствовать формату Обзор (https://help.sape.ru/pr/faq/1193 и https://help.sape.ru/pr/faq/1123).
2. Объем статьи — не менее 2000 знаков.
3. Уникальность: не ниже 90% по ContentWatch.
4. Статья должна быть на РУССКОМ языке.
5. Сгенерированные тексты не принимаются.
6. Заголовок не должен быть в виде поискового запроса.
7. В обзоре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3-4 упоминания названия сайта (если название сайта = фокус-слово — суммарно не более 5 раз).
8. Обязательно должна быть возможность перейти на страницу с обзором с главной страницы сайта.
9. Обзор должен быть открыт для индексации.
10. В теге не должно быть атрибутов nofollow, noindex.
Все заявки проверяются. Просим выполнять работу качественно, это сэкономит Ваше и наше время!